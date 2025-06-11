Зеленский уже дважды приглашал: посол Украины в Ватикане сказал, будет ли визит Папы в Украину

Визит Папы Льва XIV в Украину стал бы самым большим вкладом, который Ватикан может сделать для нашего государства. Это продемонстрирует России, что цивилизованный мир, построенный на принципах справедливости и морали, поддерживает Украину.

Об этом 24 Каналу рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, отметив, что прошел только первый месяц с начала его официального пребывания на Святом Престоле. Сейчас Папа Лев XIV оценивает весь комплекс проблем и задач. А уже потом будут решения.

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Будет ли визит Папы Римского в Украину

Как отметил посол, президент Владимир Зеленский уже имел телефонный разговор и личную встречу с Папой Львом XIV. Глава государства дважды приглашал Папу приехать в Украину.

Через некоторое время тут будет больше конкретики. Визит Папы, безусловно, является нужным для Украины.

Думаю, что за определенный период времени мы услышим конкретное мнение Папы относительно того, когда и как он сможет реализовать то, чего хочет украинское общество. Фактически приезд Папы стал бы самым большим вкладом, который Святой Престол может сделать в деле мира,

– подчеркнул господин Юраш.

Это показало бы, в частности, России, что весь цивилизованный мир, который построен на принципах справедливости и христианской морали, понимает Украину и на стороне Украины,

Добавим, недавно Папа Лев XIV заявил о готовности установить общую дату празднования Пасхи для всех христиан. Сейчас есть определенные различия относительно празднования среди православных и католиков.