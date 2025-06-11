Про це 24 Каналу розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України у Ватикані Андрій Юраш, зауваживши, що минув лише перший місяць з початку його офіційного перебування на Святому Престолі. Зараз Папа Лев XIV оцінює весь комплекс проблем та завдань. А вже потім будуть рішення.

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Чи буде візит Папи Римського до України

Як наголосив посол, президент Володимир Зеленський вже мав телефонну розмову та особисту зустріч із Папою Левом XIV. Глава держави двічі запрошував Папу приїхати до України.

Через деякий час тут буде більше конкретики. Візит Папи, безумовно, є потрібним для України.

Думаю, що за певний період часу ми почуємо конкретну думку Папи щодо того, коли і як він зможе реалізувати те, чого прагне українське суспільство. Фактично приїзд Папи став би найбільшим вкладом, який Святий Престол може зробити у справі миру,

– підкреслив пан Юраш.

Це показало б, зокрема, Росії, що весь цивілізований світ, який побудований на засадах справедливості та християнської моралі, розуміє Україну та є на боці України,

Додамо, нещодавно Папа Лев XIV заявив про готовність встановити спільну дату святкування Великодня для всіх християн. Зараз є певні відмінності щодо святкування серед православних та католиків.