Про це 24 Каналу розповів надзвичайний і Повноважний Посол України у Ватикані Андрій Юраш, зауваживши, що країна-агресорка намагається відновити відносини з Ватиканом, бо немає колишньої впевненості. Ймовірно, що ця розмова може вплинути і на майбутні переговори з Україною.

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Після розмови з Папою впевненість Росії похитнулася

З Папою Франциском російський диктатор за час повномасштабного вторгнення відмовлявся розмовляти. Папа намагався зв'язатись з Путіним, але реалізувати це не вдавалось. Водночас диктатор поговорив з Папою Левом. Очевидно, що щось в країни-агресорки змінилось.

Впевненість Росії похитнулась, на світовій арені вона намагається шукати нові важливі точки дотику. Ба більше, відносини Ватикану та духовної, а точніше пропагандистської, структури Росії на низькому рівні. Тому Путін ініціює комунікації. Бачимо послаблення позицій Росії,

– наголосив Юраш.

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Ватикані звернув увагу на ще одну цікаву деталь – Папа Лев та Путін спілкувались ввечері того ж дня, в який диктатор спілкувався з Дональдом Трампом. Саме президент США неодноразово декларував, що для нього було б важливо, якби мирні переговори України та Росії проходили саме у Ватикані.

"Хоч Росія відкинула цю ідею, особливо Лавров, зараз вона демонструє, що у цій категоричності немає попередньої однозначності. Тобто цією розмовою Росія непрямо показує, що потепління, яке вона очікує у стосунках з Папою, може вплинути і на цю переговорну площину", – додав він.

До слова, релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович припустила, що у Лева XIV є розуміння, як досягнути справедливого миру в Україні. На її думку, новообраний Папа Римський є сильним гравцем у геополітиці, адже поки не зробив жодної помилки.