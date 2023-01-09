Не психуйте, врага выгоним, – папа Назара, чьи утешения мамы стали мемом, успокоил Украину

Маленький Назарчик, на видео успокаивал маму словами: "Не плачь, помоем", стал известен на всю Украину. Выяснилось, что папа мальчика служит в ВСУ и владеет такой же фантастической техникой успокоения украинцев.

Папа маленького Назара записал успокоительное утреннее видео от 14-й отдельной механизированной бригады имени Князя Романа Великого. Его опубликовало Минобороны Украины.

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Папа маленького Назара, ставшего известным благодаря видео, где успокаивает маму как опытный психолог эпическим "Не психуй! Помоем!", теперь уже успокаивает всю Украину.

Не психуйте, не плачьте! Всё будет Украина! Выгоним врага из Украины. Будет мир. Все будет хорошо!,

– убежден воин.

Папа Назара успокаивает украинцев: смотрите видео

Что известно о маленьком Назарке

Мальчик с Волыни стал "маленьким Арестовичем" после публикации видео, на котором он успокаивал свою маму. Тогда Назар рассыпал на кухне муку и что-то готовил. Когда эту картину увидела мама, он сказал: "Ничего, помоем! Не плачь! Успокойся, не психуй! Не плачь!".

Это видео набрало более 16 миллионов просмотров и стало вирусным, ведь эту фразу стали использовать блоггеры в других видео.

Впоследствии выяснилось, что Назарчику только 3 года. И этой легендарной фразе его научил папа – воин 14-й бригады. От отца ребенок и научился так говорить, потому что летом папа Назар получил ранения и когда находился дома, успокаивал жену.

Мальчик сейчас ждет с войны папу. Сейчас у Назара только одно желание – победы Украины. А всем украинцам в 2023 году хочет не психовать.