Состояние критическое, есть угроза: появились актуальные детали после госпитализации Папы Франциска

Папа Римский Франциск, который пережил респираторный криз, сейчас находится в сознании и получает кислород. У него улучшились показатели анализов крови благодаря переливанию.

В то же время у него обнаружили начальную почечную недостаточность, его состояние и в дальнейшем остается критическим. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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В каком состоянии Папа Римский сейчас

Согласно обнародованной информации, его состояние остается критическим, однако с вечера 22 февраля у Папы Франциска не было ни одного респираторного криза. Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола вечером в воскресенье, 23 февраля.

Он получил два курса концентрата эритроцитов, что принесло пользу и восстановило показатели гемоглобина. Тромбоцитопения остается стабильной, однако некоторые анализы крови свидетельствуют о начальной, легкой почечной недостаточности, врачи контролируют это.

(Папа Франциск – 24 Канал) остается в сознании и хорошо ориентируется. Сложность клинической картины и необходимое ожидание результатов фармакологической терапии означают, что прогноз остается сдержанным,

– говорится в сообщении.

Напомним, Папу Римского Франциска на днях госпитализировали с двусторонней пневмонией в римскую больницу Gemelli. Недавно он заболел бронхитом, который перешел в "полимикробную инфекцию со сложной клинической картиной".