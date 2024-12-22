Папа Римский призвал к "рождественскому перемирию" в Украине и снова осудил войну
Папа Римский Франциск призвал к прекращению огня во всех зонах боевых действий в своей воскресной молитве накануне Рождества 22 декабря, подчеркнув необходимость "рождественского перемирия".
Понтифик осудил "жестокость" бомбардировок школ и больниц в Украине и Газе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Associated Press.
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Что сказал Папа Римский о перемирии
Папа Римский Франциск отметил, что Украина до сих пор страдает от обстрелов городов, которые приводят к разрушениям школ, больниц и храмов. На фоне этого он призвал чтобы "замолчало оружие и зазвучала рождественская коляда".
Помолимся, чтобы на Рождество было прекращение огня на всех фронтах войны, в Украине, в Святой Земле, на всем Ближнем Востоке и во всем мире,
– заявил он.
Понтифик отдельно выразил обеспокоенность относительно ситуации в Газе, говоря о "жестокости, о пулеметном огне по детям, о бомбардировках школ и больниц". Беспокойство у него также вызывает ситуация в Мозамбике.
Напомним, еще совсем недавно Папа Римский назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями" во время воскресной молитвы на Корсике, призвав к миру. Понтифик тогда также помолился за мир также в других конфликтных регионах.