Зеленский отреагировал на смерть Папы Франциска

21 апреля умер Папа Римский Франциск. Зеленский прокомментировал трагическое известие.

Франциск долгое время тяжело болел. В последний раз он появился на публике на Пасху. Понтифик произнес пасхальное благословение с балкона базилики Святого Петра, передает 24 Канал.

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Реакция Зеленского

"Миллионы людей по всему миру оплакивают трагическое известие о смерти Папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви", – написал украинский президент в соцсети "Х".

Владимир Зеленский отметил, что "покойный умел дарить надежду, облегчать страдание молитвой и способствовать единству".

Он молился о мире в Украине и о украинцах. Мы скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые обращались к Папе Франциску за духовной поддержкой. Вечная память!",

– говорится в сообщении главы государства.

Отреагировал на смерть Папы и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он заметил, что это трагическое известие для всего мира.

К слову, Папа Франциск имел особую связь с Украинской греко-католической церковью, будучи воспитанником украинского священника Степана Чмиля.