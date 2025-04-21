Смерть Папы Франциска можно считать чудом: в Sky News объяснили

Папа Римский Франциск умер в понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет. Известие о смерти понтификата стало шоком для людей во всем мире, однако это стало "чудом".

Так считает комментатор Sky News Аластер Брюс, передает 24 Канал.

Смотрите также Забальзамированные сердца, три гроба и тайная борьба за власть: что происходит, когда умирает Папа

Почему смерть стала чудом

По словам Брюса, сначала настоящим шоком стало то, что Папа Римский выжил после своей длительной болезни. Известно, что ранее его госпитализировали в больницу с тяжелой респираторной инфекцией. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию.

Он почти удивительным образом умер сразу после празднования Пасхи, которая является глубоким временем надежды и новых начинаний... Я думаю, что для Римско-Католической Церкви сейчас наступит момент паузы, момент размышлений,

– отметил он.

Напомним, еще накануне Папа Римский Франциск ненадолго появился на балконе базилики Святого Петра для благословения верующих на Пасху, но не возглавлял мессу из-за состояния здоровья. В обращении понтифик призвал к прекращению огня.

Уже сегодня пресс-служба Ватикана сообщила, что весть о смерти понтифика поступила из "Дома святой Марты". От чего умер Папа Римский – пока неизвестно.

