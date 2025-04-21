Смерть Папы Франциска можно считать чудом: в Sky News объяснили
- Комментатор Sky News Аластер Брюс назвал смерть Папы "чудом" из-за того, что он пережил длительную болезнь перед смертью.
- Франциск был госпитализирован с респираторной инфекцией и двусторонней пневмонией, но умер сразу после празднования Пасхи.
Папа Римский Франциск умер в понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет. Известие о смерти понтификата стало шоком для людей во всем мире, однако это стало "чудом".
Так считает комментатор Sky News Аластер Брюс, передает 24 Канал.
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Почему смерть стала чудом
По словам Брюса, сначала настоящим шоком стало то, что Папа Римский выжил после своей длительной болезни. Известно, что ранее его госпитализировали в больницу с тяжелой респираторной инфекцией. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию.
Он почти удивительным образом умер сразу после празднования Пасхи, которая является глубоким временем надежды и новых начинаний... Я думаю, что для Римско-Католической Церкви сейчас наступит момент паузы, момент размышлений,
– отметил он.
Напомним, еще накануне Папа Римский Франциск ненадолго появился на балконе базилики Святого Петра для благословения верующих на Пасху, но не возглавлял мессу из-за состояния здоровья. В обращении понтифик призвал к прекращению огня.
Уже сегодня пресс-служба Ватикана сообщила, что весть о смерти понтифика поступила из "Дома святой Марты". От чего умер Папа Римский – пока неизвестно.