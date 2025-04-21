Так вважає коментатор Sky News Аластер Брюс, передає 24 Канал.

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Чому смерть стала дивом

За словами Брюса, спершу справжнім шоком стало те, що Папа Римський вижив після своєї тривалої хвороби. Відомо, що раніше його госпіталізували до лікарні з важкою респіраторною інфекцією. Згодом у нього діагностували двосторонню пневмонію.

Він майже дивовижним чином помер одразу після святкування Великодня, який є глибоким часом надії та нових починань... Я думаю, що для Римо-Католицької Церкви зараз настане момент паузи, момент роздумів,

– зазначив він.

Нагадаємо, ще напередодні Папа Римський Франциск ненадовго з'явився на балконі базиліки Святого Петра для благословення вірян на Великдень, але не очолював месу через стан здоров'я. У зверненні понтифік закликав до припинення вогню.

Вже сьогодні пресслужба Ватикану повідомила, що вість про смерть понтифіка надійшла з "Дому святої Марти". Від чого помер Папа Римський – поки що невідомо.

