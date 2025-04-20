Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Традиційне послання "Urbi et Orbi" зачитав від імені Франциска церемоніймейстер.

Дивіться також У храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь: відео із Єрусалима

Папа звернувся до вірян

У великодньому посланні понтифік назвав ситуацію в Газі "драматичною і плачевною". Папа закликав палестинське угрупування ХАМАС звільнити заручників і засудив "тривожну" тенденцію антисемітизму у світі.

Я звертаюся до сторін, що воюють: припиніть вогонь, звільніть заручників і прийдіть на допомогу голодному народу, який прагне до мирного майбутнього,

– йшлося у зверненні.

Папа привітав вірян із Великоднем: дивіться фото

Нагадаємо, на початку року Франциск потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією та провів там майже 40 днів. У молодості в нього розвинувся плеврит, через що Папі видалили частину однієї з легень.

До слова, 6 квітня понтифік уперше з'явився перед натовпом у Ватикані після госпіталізації. Тоді він використовував спеціальні носові трубки для отримання додаткового кисню, а обмежені рухи його рук під час благословіння натовпу пояснювали травмою.