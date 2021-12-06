Папа Римский говорит, что готов встретиться с московским патриахом Кириллом

Ватикан и Москва договариваются о новой встрече Папы Франциска и патриаха Кирилла. По словам понтифика, она "уже на ближайшем горизонте".

Такую информацию Папа Римский подтвердил после завершения визита в Грецию и на Кипр. В понедельник, 6 декабря, он пообщался с журналистами на борту самолета.

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Я всегда готов поехать в Москву, – Папа

Папа Франциск предположил, что в ближайшие дни Ватикан должен посетить митрополит Илларион Волоколамский, который возглавляет Отдел внешних церковных связей Московского патриархата. Он отправится туда, чтобы согласовать все о возможной встрече.

Патриарх должен путешествовать. Не знаю точно, куда. Кажется, в Финляндию, но я не уверен. Я всегда готов приехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы,

– подчеркнул понтифик.

Предыдущая встреча духовников

Источник: "Википедия"

Московский патриарх и Папа Римский уже общались в феврале 2016 в Гаване, столице Кубы. Встреча такого уровня тогда была проведена впервые за всю историю Русской православной и Католической церквей.

Франциск и Кирилл в Гаване подписали общую декларацию, которая содержит 30 пунктов. Ежегодно РПЦ и Римско-католическая церковь отмечают годовщину этой встречи и устраивают разные мероприятия.

Ряд украинских религиозных деятелей осудили подписанную в Кубе декларацию. Ведь войну, которую Россия развязала против Украины, там описывают как "противостояние в Украине". Да и вообще Россию не упоминают как государство-агрессора.

Папа Франциск хочет посетить Украину

В начале декабря глава УГКЦ Святослав Шевчук сообщил, что в Украине ожидают визит Папы Франциска. "Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении", – объяснил митрополит. Он подчеркнул, что Папа занимается проблемами украинцев, а его визит будет мощным сигналом для страны. Отметим, о намерениях понтифика посетить Украину в 2022 году еще в сентябре сообщали польские СМИ.