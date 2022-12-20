Подписав такое заявление, понтифик тем самым продемонстрировал, что не готов быть духовным лидером католического мира в трудные времена, требующие большей активности от Папы. Об этом 24 каналу рассказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филиппович.

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Смелый шаг понтифика

По ее мнению, понтифик понимает, что многие вещи в Римско-католической церкви как глобальной структуре будут зависеть от состояния здоровья ее лидера.

Это смелый шаг, когда человек не держится за свою власть. Был пример, когда предыдущий Папа Бенедикт XVI отрекся от престола по состоянию своего здоровья,

– заметила религиовед.

По ее словам, Папа Франциск увидел, что ничего страшного не произошло после отречения от престола Папы Бенедикта. Никто не выбросил его за пределы Ватикана. Он продолжил там жить, к нему обращаются, он общается и, возможно, что-то советует, потому что его жизненный опыт имеет огромное значение.

"Но ситуация, когда избирают религиозного лидера до его смерти, мне не ясна. Силы человеческие все-таки ограничены", - подчеркнула Людмила Филиппович.

Заявления Папы Римского Франциска