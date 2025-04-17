Папа Римский не будет возглавлять пасхальные богослужения в Ватикане: в чем причина
- Папа Римский Франциск не будет возглавлять пасхальные богослужения из-за восстановления после продолжительной болезни.
- Кардиналы Джованни Баттиста Ре, Анджело Комастри, Доменико Кальканьо, Клаудио Гуджеротти и Мауро Гамбетти заменят Папу Римского на различных церемониях.
Папа Римский Франциск в этом году не будет возглавлять предпасхальные ритуалы и службу в Ватикане. Все из-за того, что понтифик до сих пор восстанавливается после продолжительной болезни.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.
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Кто заменит Папу Римского
По поручению Папы Римского, Святую Мессу в базилике Святого Петра в субботу, 19 апреля, возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре. В Пасхальное воскресенье, 20 апреля, утреннюю Святую Мессу на площади Святого Петра проведет кардинал Анджело Комастри.
Накануне в Ватикане объявили, что Святую Мессу мира в базилике Святого Петра в Великий четверг утром по поручению Папы возглавит кардинал Доменико Кальканьо. Литургию Страстей Господних в Великую Пятницу в базилике Святого Петра по поручению Папы возглавит кардинал Клаудио Гуджеротти.
К тому же в Великий четверг вечером Святую Мессу Господней Вечери в базилике Святого Петра возглавит кардинал Мауро Гамбетти.
Напомним, 14 февраля Папу Римского Франциска госпитализировали в римскую больницу с тяжелой респираторной инфекцией. Впоследствии стало известно, что у понтифика диагностировали двустороннюю пневмонию.
Пять недель спустя, 23 марта, Папу Римского выписали из больницы. Это стало самой серьезной болезнью за его 12-летний период на посту Папы. По словам врачей, после выписки из больницы понтифику понадобится еще два месяца отдыха в Ватикане.