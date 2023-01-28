Гомосексуальность не преступление: Папа Римский призвал священников изменить отношение к ЛГБТ

Папа Римский Франциск поддержал ЛГБТ сообщество, заявив, что Бог любит всех людей на земле. Также он подверг критике законы, которые криминализируют гомосексуальные отношения, назвав их несправедливыми и даже греховными.

По словам Франциска, то, что некоторые католические епископы поддерживают дискриминационные гомофобные законы, можно назвать грехом. Однако он также отметил, что таким священнослужителям нужно время, чтобы принять инаковость гомосексуальных людей. Понтифик констатировал, что они пройдут процесс обращение.

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Геев и лесбиянок нужно приветствовать и уважать

Кроме того, Папа Римский процитировал отрывок из Катехизиса Католической Церкви. В нем говорится, что гомосексуальных мужчин нужно приветствовать и уважать и ни в коем случае нельзя их маргинализировать или дискриминировать.

Мы все дети Бога, и Бог любит нас такими, какие мы есть. За силу, что каждый из нас за нее борется, за свое достоинство,

– констатировал глава Католической церкви.

Известно, что такие заявления понтифик совершил накануне поездки в страны Африки, где, как известно, в определенных кранах за гомосексуальные связи могут даже "наказать" смертной казнью.

Украина двигается в сторону толерантности к ЛГБТ

В нашем государстве до сих пор достаточно высок уровень нетерпимости к ЛГБТ сообществу. Однако, как отмечает Киевский международный институт социологии, в 2022 году уровень негативного отношения к геям и лесбиянкам среди украинцев снизился вплоть до 38%. Обратите внимание, что эта цифра еще в 2016 году была на уровне 60%.

В то же время, сам 2022 год нельзя не вспомнить без того, что украинцы осуждали гомофобные высказывания определенных звезд. В частности, сеть раскритиковала дискриминационную риторику певицы Ирины Федишин.

Она указала, что гомосексуальность – это большой "грех", а геи и лесбиянки себя "разрушают". Тогда с ответом не заставил себя ждать певец MELOVIN. Он назвал Федишин дурой.

В нашем мире существует около 67 стран, криминализирующих однополые отношения. Как отмечает The Human Dignity Trust, в 11 из таких государств уже существует или планирует быть введена смертная казнь за такие "преступления". В то же время эксперты отмечают, что даже там, где эти законы не соблюдаются, существует преследование, стигматизация и насилие в отношении ЛГБТ людей.