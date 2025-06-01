Папа Римский в первом разговоре с Путиным призвал сделать "жест" к миру
- Папа Римский провел разговор с Владимиром Путиным, призвав к "жесту" к миру и обсудив ситуацию в Украине.
- Разговор сосредотачивался на важности диалога, гуманитарных аспектах, обмене пленными и работе кардинала Маттео Дзуппи.
- Папа поблагодарил за приветствие от патриарха Кирилла, подчеркнув важность общих христианских ценностей в стремлении к миру.
В Святом Престоле подтвердили, что Папа Римский провел разговор с Владимиром Путиным вечером 4 июня. Лев XIV призвал президента России сделать "жест" к миру.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.
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Какие детали разговора Папы Римского и Путина
В сообщении ватиканской пресс-службы говорится, что во время разговора Папа Римский и Владимир Путин обсудили ряд вопросов, которые представляют взаимный интерес, уделив особое внимание ситуации в Украине и теме мира. Лев XIV также призвал Россию сделать "символический шаг" навстречу миру.
Он также подчеркнул важность диалога для установления конструктивных контактов между сторонами и поиска путей решения конфликта.
Отдельно были затронуты гуманитарные аспекты: необходимость оказания помощи там, где она нужна, постоянные усилия по обмену пленными, а также значимость работы, которую в этом направлении выполняет кардинал Маттео Дзуппи.
Понтифик также поблагодарил за поздравления от патриарха РПЦ Кирилла по случаю начала его понтификата и отметил, что "общие христианские ценности могут стать ориентиром в стремлении к миру, защиты жизни и утверждения настоящей религиозной свободы".
К слову, ранее СМИ отмечали, что Папа Лев XIV готов стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Журналисты писали, что встреча между украинской и российской сторонами может состояться уже в течение ближайших 3 – 4 недель.