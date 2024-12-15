"Пусть найдут общий язык!": Папа Римский назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями"

Папа Римский помолился за украинцев и россиян и назвал их "двоюродными братьями". Произошло это во время молитвы на Корсике.

Этот французский остров он посетил 15 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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Папа призвал Украину и Россию к взаимопониманию

На Корсике понтифик выступил с речью, в которой призвал к миру во всем мире.

Во время выступления Папа Римский назвал украинский и российский народы "двоюродными братьями" и помолился за "долгожданный мир" для обоих народов.

Они же братья, двоюродные братья. Пусть найдут общий язык! Война – это всегда поражение. Мира всему миру!

– сказал он.

Глава католической церкви также помолился за мир и в других странах.

"Мир для Палестины, для Израиля, для Ливана, для Сирии, для всего Ближнего Востока! Мир в измученной Мьянме", – говорилось в речи Папы.

Напомним, что на днях глава Православной церкви Украины Епифаний встретился с понтификом в Ватикане, где они пообщались о войне. Папа выражал свою солидарность с украинцами и уверял в дальнейшей поддержке.