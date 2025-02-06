"Будьте патриотами, отбросьте войну": Папа Римский призвал молодежь Украины к прощению врага

Папа Франциск в субботу, 1 февраля, принял участие в видеоконференции с 250 молодыми украинцами и жителями других городов Европы и США. Во время своей речи он призвал молодежь Украины прощать своих врагов, "чтобы построить мирное будущее".

Папа отвечал на вопросы украинской молодежи и выслушал истории тех, кого непосредственно коснулась война, – кто ждет с фронта родных, потерял родной дом или попал в эмиграцию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

Смотрите также Папа Римский принял приглашение посетить Украину, – глава УГКЦ

Папа призвал молодежь не отвечать на удар другим ударом

Папа Римский призвал молодых украинцев быть снисходительными несмотря на все вызовы, потому что Украину продолжает опустошать война.

Он считает, что "сегодняшняя жизнь обесценена", потому что деньгам и военным позициям "придается большее значение, чем самой человеческой жизни".

На вопрос украинки, как после побега от "современного Ирода" можно прощать, глава католической церкви призвал "двигаться вперед" и не поддаваться инстинкту "отвечать на удар другим ударом"

Будьте патриотами, отбросьте войну, простите... Простить очень трудно. Мы всегда пытаемся вести войну и отвечать на удар другим ударом. Но чтобы построить мирное будущее, мы должны прощать друг друга. Всегда... Каждый из нас должен помнить, как мы были прощены. Искусство прощения нелегкое, но мы должны продолжать двигаться вперед и всегда прощать,

– сказал он.

Также Папа призвал помнить воинов, которые отдали жизнь за Украину.