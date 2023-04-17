Папа Римский в очередной раз призвал украинцев и россиян "помириться"

Папа Римский Франциск 16 апреля поздравил отмечающих Пасху христиан с праздником. В этот день он еще раз вернулся к идее "помирить" украинцев и россиян.

В своей проповеди понтифик пожелал, чтобы Господь помог россиянам и украинцам помириться.

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Очевидно, что Папа Римский не уточнял, что именно Россия должна остановить войну, выведя свои войска из Украины.

К сожалению, в страшном противоречии с пасхальным посланием, продолжаются войны, которые в дальнейшем сеют смерть в ужасающих формах. Скучая по поводу этой жестокости, молимся за их жертвы, прося у Бога, чтобы мир больше не должен был переживать ужас насильственной смерти. Да будет Господь с ними и поможет им помириться!

– добавил понтифик, говоря об Украине и России.

Ранее во время мессы по случаю Пасхи Папа Римский помолился за мир для украинцев. Впрочем, не забыл он и о гражданах государства-агрессора. Также он попросил "открыть сердца" всего международного сообщества, чтобы оно прилагало усилия для завершения войны и "всех конфликтов, которые обогревают мир кровью".

Добавим, что 7 апреля в Риме состоялась Крестная дорога. На ней Ватикан снова решил "помирить" жертву и агрессора. В частности, планировали, что на одной из остановок крест должен был нести украинский и российский подростки.

Попытки "помирить" жертву и агрессора

В прошлом году в Ватикане провели Крестный путь с участием женщин, одна из которых представляла Украину, а вторая – Россию. Несмотря на то, что с молитвы убрали слова о братских народах, это событие все равно возмутило украинцев.

Крестный ход, который состоялся впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии, возглавил Папа Франциск. Во время шествия крест несли украинка Ирина и россиянка Альбина. Им специально поручили нести крест вместе. Мол, в знак примирения.