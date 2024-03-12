На ошибках предшественников не учится: как Папа полностью игнорирует историю

Никогда такого не было – и вот опять. Именно так можно охарактеризовать очередную аналитику от лидера мирового христианства – Папы Римского Франциска. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Понтифик в февральском интервью швейцарской прессе дал совет украинцам найти в себе силы и мужество, чтобы сдаться на милость врага и под белым флагом согласиться на мирные переговоры (именно к этому, кстати, призывает уже несколько лет Владимир Путин и его холуи, но, конечно, на условиях России).

Актуально Как Китай связан со скандальным заявлением Папы Римского

Слова Папы осудили представители светской и духовной власти не только в Украине, но в Европе, даже на уровне генсека НАТО и лидеров стран и министров. Впоследствии представители самого Святого престола произнесли, что "произошла страшная ошибка", слова понтифика якобы вырваны из контекста. Мол, во всем виноваты журналисты, которые задали Папе какой-то не такой вопрос и "навеяли" священнику тезис о "белом флаге".

Может, это и так, но Папа и раньше не ограничивал себя в том, чтобы говорить глупости о войне в Украине, а его подчиненные сделали немало для того, чтобы уравнять жертв войны и представителей агрессора.

Президент Владимир Зеленский ответил, что такое настоящая Церковь: "Когда российское зло 24 февраля начало эту войну, все украинцы стали на защиту. Христиане, мусульмане, иудеи – все. Я благодарю каждого украинского капеллана, которые – с армией, в Силах обороны. Там, на передовой. Защищают жизнь и человечность. Поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь – с людьми. А не за две с половиной тысячи километров – где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить".

Почему Папа Римский ставит простых людей в неудобную позицию растолковывать ему азы о добре и зле – не понятно. Но именно это сейчас приходится делать и объяснять словно малому ребенку. Для этого лучше всего подойдут аналогии из истории.

Спасало ли когда-то миролюбие

Стоит признать, что в истории христианства действительно есть примеры, когда миролюбие спасало перед агрессией. Это история 5 века, когда в 451 году епископ города Труа святой Лупус (в православной традиции – Луп, кстати, он одинаково почитается в обеих ветвях христианства) вышел с "белым флагом" перед войском гуннов во главе с Аттилой и провел переговоры, чтобы варвары не разрушали город.

В житии Лупуса говорилось, что город не имел укреплений (археология же не соглашается и говорит, что крепкие стены в Труа были еще во времена Рима). Так или иначе, но Атилла согласился и не стал жечь и грабить Труа. Легенда говорит, что высшие силы ослепили гуннов и таким образом спасли город. История же намекает, что гуннам было не до того, ведь они отступали после изнурительной битвы на Каталаунских полях и просто не имели сил и времени на осаду (которой к тому же не были обучены). Поэтому установить точно ход событий невозможно. Как и определить, помог ли "белый флаг".

В более поздние времена представители римской церкви уже не были так миролюбивы и предпочитали не переговоры, а решительные действия. В 9 веке Европа пережила мощное нашествие арабов. Если бы им с благословения Рима не дали бой, а согласились на "белый флаг", то сейчас, вероятно, собор Святого Петра ждала бы судьба собора Святой Софии в Константинополе (сейчас это мечеть), когда он превратился в Стамбул.

Современный Ватикан существует потому, что Папы не сдались

Не желали Папы отдавать свое и уже в более понятные нам времена – когда король Виктор Эммануил II в 1870 году приказал аннексировать Рим и Папскую область (самостоятельное государство, где Папа Римский правил как светский монарх), понтифик Пий IX, которого предали собственные сторонники и союзный гарнизон французского войска, и не подумал вести переговоры с итальянцами. Он проклял их и закрылся на Ватиканском холме.

В последующие 60 лет Римские Папы не покидали пределов Ватикана и объявили себя его "узниками", также они отказались признавать Итальянское государство.

Папа Пий не вытащил белый флаг, а отказался от взятки в 3 миллиона лир и "гарантий безопасности", также призвал всех католиков к бойкоту Итальянского королевства. Так называемый принцип Non Expedit (дословно – "Это нецелесообразно") запрещал верным католикам принимать какое-либо участие в жизни объединенной Италии и был довольно действенным механизмом борьбы.

Важно Оккупанты выбрали город, который будут пытаться захватить после выборов Путина

Сейчас похожий принцип провозгласила Украина относительно сотрудничества своих граждан на оккупированных Россией территориях, нарушители признаются законами Украины уголовными преступниками и предателями.

Только после Первой мировой войны тактика Non Expedit была частично изменена – католики создали собственную партию. Впоследствии итальянские христианские демократы сыграли значительную роль в том, чтобы фашисты во главе с Муссолини пришли к власти и установили за несколько лет диктатуру. Еще через несколько лет – были заключены Латеранские соглашения, которые официально признавали суверенитет Ватикана во главе с Папой Пием XI.

Как видим, Папа продолжил борьбу и отстоял свое, несмотря ни на что, в том числе и на моральные аспекты.

Премьер-министр Италии Бенито Муссолини подписывает Латеранские соглашения. Рим, 11 февраля 1929 года

Но фактом является то, что именно нынешнее существование государства Ватикан – следствие того, что Папы не капитулировали и продолжили борьбу. Именно поэтому они сохранили свой авторитет и не превратились в покорных сатрапов, которой в настоящее время является Московская патриархия. Именно поэтому сейчас к словам Святого престола прислушивается мир, именно поэтому людям доброй воли так больно слышать глупости из уст раба рабов божьих.

К чему приводят переговоры с Гитлером

Первый Ватиканский собор 1869 года провозгласил догмат о непогрешимости Папы Римского. Хоть он касается исключительно вопросов веры, для многих верующих он значит, что все, что говорит Папа, является истинным.

Еще интереснее было в Германии. После Первой мировой в этой стране "Партия Католического Центра" имела большое влияние и была одной из основательниц республики. Ее представители были канцлерами в Веймарской республике (в частности, известные из учебников истории предшественники Гитлера – господа Генрих Брюнинг и Франц фон Папен).

К теме Достоевский и "гуманизм": почему заявления Папы противоречат истине и возмущают украинцев

Во время установления диктатуры нацистов в Германии в начале 1933 года у католической партии была "золотая акция" в Рейхстаге. Католики получили на выборах 5 марта 1933 года 73 места в парламенте и именно их голоса, а также голоса депутатов от мелких локальных партий должны были стать решающими при голосовании за закон "о ликвидации бедствия народа и государства", который предоставлял Гитлеру диктаторские полномочия.

Лидер католиков – папский нунций Людвиг Каас – решил провести переговоры с Гитлером. Тот наобещал батюшке всего и много, но на словах (потому что слова канцлера!). Гитлер пообещал не ликвидировать государственные институты в Германии, сохранить свободу совести и не устраивать репрессий против христиан.

В итоге Людвиг Каас согласился и убедил всех 73 депутатов от "Партии Католического Центра" проголосовать за акт нацистов, хотя левое крыло партии во главе с Брюнингом было против.

Так, в здании королевской оперы в Берлине (за 2 месяца до этого в Рейхстаге была устроена нацистами диверсия – поджог, и парламент временно переехал в Кролль-оперу), присутствовали штурмовики, которые угрожали депутатам, но, например, депутаты от социал-демократов белого флага не выбросили. В отличие от католиков.

Поджог Рейхстага дал нацистам основания ввести чрезвычайное положение и требовать чрезвычайных полномочий для Гитлера. Впоследствии эта технология станет популярной уже в путинской России и приобретет формы, известные как "рязанский сахар".

Позже отец Каас оправдывал себя, что нацисты все равно бы установили диктатуру, даже без их голосов. Так это или нет – мы уже никогда не узнаем, но точно знаем, что именно благодаря "мирным переговорам" Гитлер стал диктатором на законных основаниях. А еще мы знаем, что папский нунций лукавил, ведь он мечтал о "твердой руке" для Германии и симпатизировал Гитлеру, а представители католической партии вошли в его правительство (в частности, фон Папен). Похоже, все они думали, что Гитлер будет придерживаться правил игры, но "что-то" снова пошло не так.

Также мы знаем, что Гитлер свое слово, которое он дал папскому нунцию, нарушил – никакой "автономии" католическая церковь не получила (а фон Папена, когда он исполнил свою роль, лишь чудом не убили во время "Ночи длинных ножей". Его спасло личное вмешательство Геринга). Вскоре тысячи католиков и представителей других течений христианства оказались в концлагерях и были убиты. Впоследствии об этих событиях лютеранский пастор Мартин Нимеллер скажет свое знаменитое "Когда они пришли...".

Что же касается отца Кааса, то ему не пришлось узнать, что такое концлагерь. В том же 1933 году он бежал в Рим и получил высокое правительство в Ватикане. Уже в этой роли он через несколько месяцев снова будет вести переговоры с Гитлером (о Рейхсконкордате). Впоследствии историки назовут этот документ "соглашением с дьяволом". Но Гитлер нарушит и его.

Людвиг Каас и фон Папен (первый и второй слева) вместе с кардиналом Эудженио Пачелли (будущий Папа Пий XII) подписывают Рейхсконкордат между Ватиканом и нацистами. Последних представляет фон Папен

Папа ничего не учится

Папа Пий XI несмело осудит нацистов в 1937 году, но его преемник – Пий XII – во время Второй мировой объявит о нейтралитете, не осудит Холокост и не будет поддерживать ни одну из сторон, что таким образом в глазах Церкви приравняет их. Сейчас это называется "боссайдизм" и именно этим занимается Папа Франциск, когда организует совместные марши с участием россиян и украинцев.

"Сильнее всех тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами". Что касается белого флага, то из истории первой половины XX века нам известна эта стратегия Ватикана. Призываю не повторять исторических ошибок и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за собственную жизнь", – министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просит Святой престол прозреть.

Сейчас новый Папа призывает Украину довериться новому диктатору с геноцидными наклонностями и снова говорит о "белом флаге". Похоже, это не лечится.