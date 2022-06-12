Папа Римский принял украинскую делегацию: о чем говорили почти 2 часа
Не так давно Папа Римский принял украинскую делегацию в Ватикане и выразил полную поддержку членству Украины в ЕС. О чем украинцы говорили с понтификом – читайте в статье.
Папа Римский принял украинскую делегацию
Об этом 24 каналу сообщил проректор УКУ и член украинской делегации Мирослав Маринович. Сама встреча прошла еще 8 июня.
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По его словам, этот разговор был организован удивительно. Ведь к ней не были привлечены никакие официальные представители, а организовал ее старый друг Папы – аргентинец Алехандро .
Из украинцев на эту встречу пригласили:
- Евгения Якушева из Мариуполя,
- выпускника УКУ Дениса Коляду из Киева,
- проректора УКУ Мирослава Мариновича.
Думаю, что мы смогли подать Папе картинку всего. В частности, Евгений донес тревогу за защитников Мариуполя, а я говорил об обстоятельствах, связанных с политической позицией Украины,
– заметил Маринович.
Он говорит, что во время разговора собравшиеся много шутили, но и говорить о серьезных вещах – войне.
Разговор длился почти два часа
Проректор УКУ отметил, что обычно официальные встречи с Папой Римским продолжаются не дольше 25 минут, потому что такой протокол в Ватикане.
Но в начале разговора Папа сказал украинской делегации: "Мы можем говорить столько, сколько нужно ". В результате эта встреча длилась 1 час и 45 минут.
Что Папа Римский говорит о поставках оружия Украине
Наша делегация затронула тему поставки тяжелого вооружения Украине.
Эксперт заверил, что украинцы повернули этот разговор в другую сторону – вспомнили, что:
- Украина стала первой страной, как отреклась от атомного оружия.
- Наше государство также уменьшило свою армию – от 500 до 150 тысяч военных.
То есть, наш народ пытался не опираться на военные аспекты, а договариваться дипломатически. Но сейчас мы стали жертвой агрессии со стороны России,
– рассказал Маринович.
Он отметил, что Папа вспомнил, что улавливает в поведении России стиль Петра I и Елизаветы ІІ. "То есть он видит имперские мотивы Путина , в частности, он услышал это из последних речей президента РФ", – объяснил проректор.
Папа выразил поддержку членству Украины в ЕС
По словам Мариновича, Папа Римский выразил полную поддержку членству Украины в Евросоюзе.
"Он сказал о том, что как раз эту тему он планировал обсудить с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, с которой встречался спустя два дня после разговора", – заметил проректор.
Мирослав Маринович о встрече с Папой Римским:
Заявления Папы Римского на фоне войны в Украине
- Папа Римский трижды обращался к Владимиру Путину с просьбой разрешить вывезти людей из "Азовстали" кораблем под флагом Ватикана. Однако каждый раз российский президент отказывал ему.
- Понтифик назвал войну в Украине "ужасным регрессом человечества", заставляющим "страдать и плакать". Также Франциск подверг сомнению, что в Кремле согласятся пойти на прекращение боевых действий путем диалога.
- Жены двух защитников Мариуполя в мае прибыли в Ватикан и встретились с Папой Римским Франциском. Женщины показали понтифику фото украинских военных из "Азовстали". Понтифик благословил украинок, однако неизвестно, что он ответил на их просьбу.
- Папа Римский Франциск осудил блокаду экспорта пшеницы из украинских портов. По его словам, от этого зависит жизнь миллионов людей, особенно в беднейших странах. Однако понтифик не уточнил, кто именно блокирует поставки украинского зерна.