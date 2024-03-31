Папа Римский в Пасху сделал неожиданное заявление о пленных: что предлагает Франциск
Источник:Vatican News
Глава католической церкви во время пасхальной проповеди вспомнил о войнах, которые идут в мире. Папа Римский призвал Россию и Украину провести обмен военнопленными по формуле "всех на всех".
Папа Римский Франциск в праздник католической Пасхи обратился к верующим с традиционным посланием и благословением "Града и Мира". Во время Святой Мессы в Ватикане обратился с решительным призывом к "уважению к принципам международного права".
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Понтифик перечислил конфликты, которые происходят на Ближнем Востоке, на Кавказе и, конечно, в Украине.
Пусть же Воскресший Христос откроет дорогу мира для страждущего населения этих регионов (Израиля, Сектора Газа и Украины, – 24 Канал). Призывая к уважению принципов международного права, выражаю пожелание об общем обмене всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех!
– сказал Папа Римский в своей речи с лоджии базилики Святого Петра.
Также он призвал ЦАХАЛ и ХАМАС освободить заложников, а международные организации в полной мере возобновить помощь Сектору Газы.
Что ответила Украина
В Коордштабе ответили, что украинские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к обмену по такому принципу, однако Россия не желает возвращать своих людей.
Что Папа Римский ранее говорил о войне
- В начале марта этого года Папа Римский сказал, что Украина ради спасения человеческих жизней якобы должна признать поражение и начать переговоры с врагом. Франциск заявил, что, мол "поднять белый флаг" –, это не проявление слабости, а проявление смелости.
- Это заявление ожидаемо вызвало возмущение у общества. Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций дал совместный комментарий относительно слов Понтифика. Как отметили представители церквей, "никто и никогда не заставит наш народ капитулировать". Они добавили, что если бы Украина сдалась, то преступления России повторились в европейских городах.
- Впоследствии, несмотря на шквал критики, Франциск снова призвал к переговорам с целью прекращения боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке. Тогда он вспомнил жителей "мученической Украины и Святой Земли, Палестины, Израиля, которые так сильно страдают от ужасов войны" и отметил, что продолжение войны – это всегда поражение.