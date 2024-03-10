В частности, украинский дипломат хочет обсудить с Папой Римским заявление о "белом флаге". Юраш также выразит позицию Украины по этому вопросу.
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Посол в Ватикане встретится с Папой Римским
Юраш отметил, что стоит донести Папе о нескольких моментах, которые к нам являются базовыми для нашего государства. Это украинский дипломат уже сделает во время встречи с Понтификом.
Обращаться стоит не к Украине, а к России. Украина является жертвой. Украина это государство, которое не может принять ни в коем случае принять модель этого поднятия "белого флага", потому что это для нас вопрос жизни и смерти, для нашей идентичности,
– подчеркнул посол.
Дипломат подчеркнул, что украинская сторона будет в очередной раз объяснять, говорить с папой Римским о базовых вещах, которые являются приемлемыми для Украины. Он также добавил, что Украина постоянно работает над приглашением Папы Римского в наше государство, а недавние заявления Понтифика "выражают не позицию Ватикана, а личные взгляды Папы".
Папа Римский призвал Украину поднять "белый флаг"
- Папа Римский Франциск сделал скандальное заявление относительно войны России против Украины. Понтифик отметил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой "белого флага" и начать переговоры со страной-агрессором.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Папы, призвав не повторять исторических ошибок и помогать нашему государству в борьбе против агрессора. Министр также подчеркнул, что "наш флаг – сине-желтый", и "мы не будем поднимать других флагов".
- Прокомментировал заявление Понтифика и Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав заверил, что украинцам даже "в голову не приходит сдаться". Он также призвал тех людей, которые не верят в наше государство пойти и исповедоваться.
- Глава МИД Польши Радослав Сикорский также обратился к Папе относительно его заявления. Министр призвал Франциска обратиться с призывом к российскому диктатору Путину о выводе оккупационных войск из Украины.