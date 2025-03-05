Папа Римский проходит лечение от двусторонней пневмонии: в каком состоянии он сейчас

Папа Римский Франциск продолжает лечение от двусторонней пневмонии в римской больнице Джемелли. Общее клиническое состояние понтифика остается стабильным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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Что известно о состоянии Папы Римского

В пресс-службе Святого Престола утром 5 марта сообщили, что Папа Римский провел спокойную ночь.

Папа Франциск хорошо отдохнул ночью и проснулся сегодня (5 марта, – 24 Канал) утром чуть позже 8 часов,

– говорится в публикации.

Общее клиническое состояние понтифика остается стабильным, включая показатели сердца, почек и крови.

Вечером во вторник, 4 марта, в Ватикане сообщали, что Франциск не испытывал эпизодов дыхательной недостаточности или бронхоспазма в течение дня. Также отмечается, что у Папы Римского не было лихорадки, он находится в сознании и сориентирован.

Во вторник понтифика перевели на высокопоточную кислородную терапию и осуществляли респираторную физиотерапию, однако вечером того же дня планировалось восстановить неинвазивную искусственную вентиляцию легких.

Напомним, Франциск находится в римской больнице Джемелли более двух недель. Его госпитализировали 14 февраля с тяжелой респираторной инфекцией, которая спровоцировала другие осложнения.