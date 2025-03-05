Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

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Що відомо про стан Папи Римського

У пресслужбі Святого Престолу зранку 5 березня повідомили, що Папа Римський провів спокійну ніч.

Папа Франциск добре відпочив уночі та прокинувся сьогодні (5 березня, – 24 Канал) вранці трохи пізніше 8 години,

– йдеться в публікації.

Загальний клінічний стан понтифіка залишається стабільним, включаючи показники серця, нирок і крові.

Ввечері у вівторок, 4 березня, у Ватикані повідомляли, що Франциск не відчував епізодів дихальної недостатності чи бронхоспазму протягом дня. Також зазначається, що у Папи Римського не було лихоманки, він перебуває у притомному стані та зорієнтований.

У вівторок понтифіка перевели на високопотокову кисневу терапію та здійснювали респіраторну фізіотерапію, однак ввечері того ж дня планувалося відновити неінвазійну штучну вентиляцію легень.

Нагадаємо, Франциск перебуває в римській лікарні Джемеллі понад два тижні. Його госпіталізували 14 лютого з важкою респіраторною інфекцією, яка спровокувала інші ускладнення.