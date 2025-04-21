Показал пример страдания, – Римско-Католическая Церковь прокомментировала смерть Папы Франциска

Папа Римский умер 21 апреля – на второй день пасхальных праздников. Римско-Католическая церковь в Украине отреагировала на это событие и почтила память Франциска.

Об этом стало известно из сообщения Римско-Католической Церкви, пишет 24 Канал.

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Как в Римско-Католической Церкви отреагировали на смерть Папы Римского

Папа Франциск умер в Ватикане в возрасте 88 лет. Это произошло в понедельник, 21 апреля, утром. Он с 14 февраля находился в больнице в тяжелом состоянии, однако накануне своей смерти выступил перед верующими с пасхальной речью.

В сообщении вспоминают обстоятельства последнего дня жизни Папы Франциска. Он не возглавлял главные богослужения Страстной недели и Пасхи, но все же посетил базилику Святого Петра. Понтифик появился на публике без носовой канюли, которую он носил, чтобы получать кислород.

Тогда ввиду состояния здоровья Пасхальное послание он поручил прочитать Церемониймейстеру. После этого Папа уделил Городу и миру последнее благословение.

Папа Франциск, благодарим, что показал нам пример страдания и выносливого несения своего креста. Пусть Милосердный Отец и Мать Милосердия возьмут Тебя в свои объятия,

– говорится в сообщении.

Председатель Конференции епископов Римско-Католической Церкви в Украине Виталий Скомаровский призвал верующих к молитве за умершего Папу Франциска.

Он заявил, что украинцы благодарны ему за неустанную молитву, всяческую помощь и постоянное напоминание миру об ужасах войны в нашей стране.

Как на смерть Папы Франциска реагируют в Украине

Президент Украины прокомментировал смерть Папы Римского. "Он молился за мир в Украине и за украинцев. Мы скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые обращались к Папе Франциску за духовной поддержкой. Вечная память!" – написал Зеленский в соцсети "X".

Андрей Ермак и Андрей Сибига также отреагировали на событие. Они вспомнили свои встречи с Франциском, а Ермак вспомнил помощь Папы Римского Украине.

Свои соболезнования католикам, епископату и полноте Римско-Католической Церкви в Украине и Украинской Греко-Католической Церкви выразил глава Православной церкви Украины Епифаний. По его словам. он воспринял известие о смерти понтифика "с сердечной печалью".