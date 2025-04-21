Папа Римский Франциск умер в особый год для католиков

В понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск. Это произошло в особый юбилейный церковный год, который отмечается каждую четверть века.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что такое церковный юбилейный год

Смерть Папы Римского произошла сразу после одного из важнейших праздников в календаре католиков – Пасхи, и одновременно пришлась на особый юбилейный год, который отмечается только раз в 25 лет.

Понтифик официально начал церковный юбилейный год 24 декабря 2024 года, когда он символически ударил трижды в бронзовые Святые двери в базилике Святого Петра. После этого миллионы паломников отправились в Ватикан, чтобы пройти через двери и получить прощение за свои грехи.

В юбилейном году десятки тысяч католиков собрались в Ватикане на пасхальную мессу, прошедшую в эти выходные.

Напомним, Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Пресс-служба Ватикана сообщила, что весть о смерти понтифика поступила из "Дома святой Марты". По данным СМИ, причиной смерти понтифика мог стать инсульт.