Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що таке церковний ювілейний рік

Смерть Папи Римського сталася одразу після одного з найважливіших свят у календарі католиків – Великодня, і водночас припала на особливий ювілейний рік, який відзначається лише раз на 25 років.

Понтифік офіційно розпочав церковний ювілейний рік 24 грудня 2024 року, коли він символічно вдарив тричі у бронзові Святі двері у базиліці Святого Петра. Після цього мільйони паломників вирушили до Ватикану, щоб пройти через двері й отримати прощення за свої гріхи.

У ювілейному році десятки тисяч католиків зібралися у Ватикані на великодню месу, що пройшла цими вихідними.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер 21 квітня у віці 88 років. Пресслужба Ватикану повідомила, що вість про смерть понтифіка надійшла з "Дому святої Марти". За даними ЗМІ, причиною смерті понтифіка міг стати інсульт.