Вторая по числу католиков: СМИ назвали страну, играющую важную роль в выборе нового Папы
- Восточный Тимор является второй по уровню католицизма страной мира, где около 97% населения идентифицируют себя как католики.
- Виржилио До Кармо Да Силва, первый кардинал страны, будет участвовать в выборе нового Папы, представляя Восточный Тимор.
В выборе нового Папы Римского важную роль играет Восточный Тимор – небольшое государство в Юго-Восточной Азии. Именно Восточный Тимор является одной из самых католических стран мира.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Почему Папа Римский важен для Восточного Тимора
Восточный Тимор, также известный как Тимор-Лешти, является второй по уровню католицизма страной в мире. Около 97% населения Восточного Тимора идентифицируют себя как католики – это самый высокий показатель за пределами Ватикана.
В прошлом году страна принимала Папу Римского Франциска во время его визита в Азию. Там понтифика встретили с большим восторгом – на открытую мессу собралась почти половина населения Восточного Тимора.
В понедельник, 21 апреля, после смерти Папы Римского в церквях Восточного Тимора прошли специальные богослужения, а государственные флаги приспустили в знак траура. Президент страны Жозе Рамуш-Орта назвал смерть понтифика "огромной потерей для всего мира, не только для христиан".
Интересно! Восточный Тимор – одна из самых молодых стран мира. Католическая церковь играла важную роль в ее бурной и кровавой борьбе за независимость от Индонезии.
По словам журналистов, Восточный Тимор также будет играть важную роль в выборе следующего Папы. Виржилио До Кармо Да Силва стал первым кардиналом страны после того, как Папа Франциск лично назначил его в 2022 году.
Сейчас Да Силва входит в перечень 135 кардиналов-избирателей, который обнародовал Ватикан. Он также станет первым представителем Восточного Тимора, который будет участвовать в конклаве – тысячелетней традиции избрания нового понтифика.
Напомним, Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Пресс-служба Ватикана сообщила, что весть о смерти понтифика поступила из "Дома святой Марты". Официальной причиной смерти стал инсульт и необратимая сердечная недостаточность.