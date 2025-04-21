Франциск нарушал традиции внутри церкви и жил иначе, чем другие папы, – Sky News

Папа Римский Франциск до своей смерти был известен тем, что нарушал традиции внутри католической церкви. Понтифик также выбрал жить другой жизнью, чем другие папы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Какой жизнью выбрал жить Франциск

Комментатор Sky News Аластер Брюс рассказал, что 88-летний Франциск при жизни отказался проживать в Епископском дворце. Это место в Ватикане, где обычно живет Папа.

Вместо этого понтифик выбрал "более простую" жизнь и решил жить в доме Санта-Марта в задней части Ватикана.

О нем заботились члены его семьи, которые, видимо, сегодня оплакивают и скорбят из-за смерти Папы,

– говорит Брюс.

Папа Римский Франциск также высказал свои пожелания относительно "гораздо более простых" похорон, которые избегут многих традиционных пышностей, которые раньше были после смерти пап.

К слову, на смерть Папы Римского отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что это трагическое известие, а украинцы скорбят вместе с католиками и всеми христианами, которые обращались к Франциску за духовной поддержкой.