В конклаве после смерти Папы Римского примет участие украинец
- После смерти Папы Римского в Ватикане начнется конклав для избрания нового Папы, в котором примет участие украинец Николай Бычок.
- Во время конклава кардиналы физически изолируются: "они входят в Ватикан и закрываются буквально на ключ".
После смерти Папы Римского в Ватикане начнется конклав – собрание кардиналов для избрания нового главы Католической церкви. В нем примет участие украинец Николай Бычок.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
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Что происходит после смерти Папы Римского
Римско-католический священник Алексей Самсонов рассказал, что после смерти Папы Римского в католической церкви начинается особый период.
В самой церкви происходит такое чрезвычайное время, которое называется Sede Vacante, то есть вакантный престол. Это когда нет Папы, нет видимого главы церкви,
– объяснил он.
По словам священника, похороны Папы должны состояться в течение 4 – 6 дней. После этого начинается непосредственно подготовка к конклаву, в котором принимают участие все кардиналы в возрасте до 80 лет.
Из украинцев пока есть только один кардинал – отец Николай Бычок, епископ Мельбурнской епархии УГКЦ в Австралии,
– добавил Алексей Самсонов.
Интересно, что во время конклава кардиналы физически изолируются: "они входят в Ватикан и закрываются буквально на ключ. Никакого общения с миром. Интернет, телефон – все отключено, чтобы никто не имел влияния".
Напомним, после смерти Папы Римского 21 апреля начнется тщательно организованный ряд мероприятий, в частности траур, отдание почестей и похоронный ритуал. Франциск заранее приказал похоронить его не в крипте под базиликой Святого Петра, как большинство его предшественников, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, вблизи иконы Богородицы.