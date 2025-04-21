Светлый человек и защитник мира: как в мире реагируют на смерть Папы Римского Франциска
Мировые лидеры и известные люди выразили свои соболезнования по поводу смерти Папы Римского Франциска. Они вспомнили его службу и писали хорошие слова о понтифике.
Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на посты в соцсети Х. Там появилось немало сообщений после того, как Ватикан сообщил, что Папа Франциск умер в своей резиденции 21 апреля.
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Мир отреагировал на смерть Папы Римского
Украинский президент отметил, что сегодня во всем мире оплакивают трагическую весть о смерти Папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви. Он знал, как дать надежду, облегчить страдания молитвой и способствовать единству. Молился за мир в Украине и за украинцев. Мы скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые искали духовной поддержки у Папы Франциска. Вечная память, Украинское сообщество благодарит Папу Римского за науку, которую он давал в течение жизни и в последние дни. Папа Франциск, спасибо, что показал нам пример страдания и выносливого несения своего креста. Король Чарльз с женой опечалились, узнав о смерти Папы Франциска. Его Святейшество будут помнить за его сочувствие, заботу о единстве Церкви и за его неутомимую преданность общим делам всех людей веры и тех людей доброй воли, которые работают на благо других. Его вера в то, что забота о Творении является экзистенциальным выражением веры в Бога, звучала среди многих во всем мире. Своей работой и заботой о людях и планете он глубоко повлиял на жизнь многих людей. Мы с Королевой с особой любовью вспоминаем наши встречи с Его Святейшеством в течение многих лет, и мы были очень тронуты тем, что смогли посетить его в начале месяца, В администрации президента США тоже выразили соболезнования по поводу смерти Папы Франциска. Покойся с миром, Папа Фрвнциск, Глава Кении Уильям Самоэй Руто присоединяется к скорби католической церкви и мирового христианского сообщества. Он написал, что смерть Папы – это большая потеря. Папа Франциск запомнится своей жизнью, посвященной служению Господу, Церкви и человечеству. Своей скромностью, непоколебимой преданностью инклюзивности и справедливости и своим глубоким сочувствием к бедным и уязвимым он был примером лидерства как слуги. Его твердые этические и моральные убеждения вдохновили миллионы людей во всем мире, независимо от вероисповедания или происхождения, Польский премьер-министр Дональд Туск написал, что Папа Франциск был добрым и отзывчивым человеком. Пермьер-министр Индии Нарендра Моди написал, что люди в мире всегда будут помнить Папу Франциска, его сострадание, смирение и духовное мужество. С юных лет он посвятил себя реализации идеалов Господа Христа. Он усердно служил бедным и угнетенным. Для тех, кто страдал, он зажег дух надежды. Я с теплотой вспоминаю свои встречи с ним, и меня очень вдохновило его стремление к инклюзивному и всестороннему развитию. Его приверженность к народу Индии всегда будет цениться, – написал он. Урсула фон дер Ляйен написала, что Папу Франциска сегодня оплакивает весь мир. Она добавила, что Папа вдохновил миллионы людей, далеко за пределы католической церкви. Мои мысли со всеми, кто испытывает эту глубокую потерю. Пусть они найдут утешение в идее, что наследие Папы Франциска будет продолжать вести нас всех к более справедливому, мирному и сострадательному миру, По словам Фридриха Мерца, Папу Франциска запомнят благодаря его неустанному вниманию к самым слабым в обществе, к справедливости и примирению. Таким образом первый латиноамериканец, сидящий на Святом Престоле, коснулся людей во всем мире, вне конфессий. Мои мысли сейчас с верными во всем мире, которые потеряли своего Святейшего Отца. Пусть он покоится с миром, Педро Санчес написал, что как и все скорбит по поводу смерти Папы Франциска. Его преданность миру, социальной справедливости и уязвимым оставила глубокое наследие. Покойся с миром, Глава Совета министров Италии Джорджия Мелони отметила, что новость о смерти Папы Франциска глубоко огорчает ее народ, потому что "великий человек и великий пастырь покидает нас". Мелони дружила с понтификом, прислушивалась к его советам и наставлениям, "которые никогда не подводили". В размышлениях на Виа Круцис он напоминал нам о силе дара, который заставляет все снова процветать и способен примирить то, что в глазах человека является непримиримым. И он снова попросил мир о смелости изменить направление, идти путем, который "не разрушает, а лелеет, ремонтирует, защищает". Мы будем идти в этом направлении, чтобы искать путь мира, стремиться к общему благу и строить более справедливое и справедливое общество, Вице-президент США написал, что сочувствует миллионам христиан во всем мире, которые любили Папу Франциска. Я был рад его вчера увидеть, хотя он, очевидно, был очень болен. Но я всегда буду помнить его за приведенную ниже проповедь, которую он произнес в первые дни COVID. Это было действительно очень красиво. Да упокоит Бог его душу, Президент Франции вместе с женой посылает соболезнования всем католикам мира. От Буэнос-Айреса до Рима Папа Франциск желал, чтобы Церковь приносила радость и надежду бедным. Пусть объединяет людей между собой и с природой. Пусть эта надежда постоянно воскресает вне его, Президент Израиля Исаак Герцог написал большой пост соболезнования по поводу смерти Папы Римского. Он отметил, что Святая Земля потеряла духовного отца. По его словам Папа Франциск посвятил себя "призывам к миру в неспокойном мире". Он справедливо видел большое значение в укреплении прочных связей с еврейским миром и в продвижении межконфессионального диалога как пути к большему пониманию и взаимному уважению. Я искренне надеюсь, что его молитвы за мир на Ближнем Востоке и безопасное возвращение заложников вскоре получат ответ. Пусть его память и в дальнейшем вдохновляет на поступки доброты, единства и надежды, Президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер написала, что наследие Папы Франциска обязательно будет жить дальше. Он был великим духовным проводником, неутомимым поборником мира, и его человеческая теплота была утешением не только для католиков. Папа Франциск покинул нас. Его наследие останется, Роберта Мецола отдельно вспомнила улыбку Папы Франциска, которая покорила сердца миллионов людей. Президент Европарламента назвала его "Народным Папой", который своей любовью к жизни, надеждой на мир, сочувствием к равенству и социальной справедливости запомнился всем в мире. На странице Европейского парламента по случаю смерти понтифика опубликовали его речь во время визита в 2014 году. Папа Франциск также проводил встречи с президентами парламента – в 2021 году с Дэвидом Сассоли, а в 2024 – с Робертой Мецолой. Политик подчеркнул, что Папа осознавал острые проблемы современности и привлекал к ним внимание. "Своим трезвым образом жизни, действиями служения и сострадания Папа Франциск был образцом для многих – как католиков, так и некатоликов. Мы вспоминаем его с большим уважением", – говорится в сообщении Шуфа. Кристофер Луксон вспомнил Папу Римского Франциска как "человека смирения" и того, кто отстаивал социальную справедливость. Его наследие включает непоколебимую преданность уязвимым, социальной справедливости и межконфессиональному диалогу. Мои мысли с католиками и всеми теми, кто в Новой Зеландии и во всем мире оплакивает его смерть,
Владимир Зеленский выразил скорбь по поводу смерти Папы Франциска
– написал Зеленский.
Реакция Римско-католической церкви в Украине
Пусть Милосердный Отец и Мать Милосердия возьмут Тебя в свои объятия,
– говорится в сообщении.
Букингемский дворец только что обнародовал заявление короля, в котором соболезнует по поводу смерти Папы
– говорится в заявлении королевской семьи.
Белый дом в скорби
– написали в Белом доме.
Президент Республики Кения выразил соболезнования
– говорится в его сообщении.
По поводу смерти Папы Римского сочувствуют в Польше по поводу смерти Папы Римского
Индия сочувствует католическому сообществу
Реакция президента Еврокомиссии
– написала фон дер Ляйен.
Будущий канцлер Германии сказал, что Папу Франциска будут помнить в мире
– сообщил немецкий чиновник.
Реакция президента Испании
– написал Санчес.
Смерть понтифика – особенная боль для Италии
– написала итальянский политик.
Джей Ди Вэнс накануне смерти Папы Римского виделся с ним в Ватикане
– говорится в сообщении.
Реакция Эммануэля Макрона
– написал Макрон.
На Святой Земле также выразили соболезнования
– написал Герцог.
Соболезнования президента Швейцарии
– отметила лидер страны.
Президент Европарламента написала щемящий пост
В Европарламенте скорбят по поводу смерти Папы
Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф отметил, что Папа Франциск –это "человек из народа".
Реакция премьер-министра Новой Зеландии
– написал Луксон.
Украинский президент отметил, что сегодня во всем мире оплакивают трагическую весть о смерти Папы Франциска.
Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви. Он знал, как дать надежду, облегчить страдания молитвой и способствовать единству. Молился за мир в Украине и за украинцев. Мы скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые искали духовной поддержки у Папы Франциска. Вечная память,
Украинское сообщество благодарит Папу Римского за науку, которую он давал в течение жизни и в последние дни.
Папа Франциск, спасибо, что показал нам пример страдания и выносливого несения своего креста.
Король Чарльз с женой опечалились, узнав о смерти Папы Франциска.
Его Святейшество будут помнить за его сочувствие, заботу о единстве Церкви и за его неутомимую преданность общим делам всех людей веры и тех людей доброй воли, которые работают на благо других. Его вера в то, что забота о Творении является экзистенциальным выражением веры в Бога, звучала среди многих во всем мире. Своей работой и заботой о людях и планете он глубоко повлиял на жизнь многих людей. Мы с Королевой с особой любовью вспоминаем наши встречи с Его Святейшеством в течение многих лет, и мы были очень тронуты тем, что смогли посетить его в начале месяца,
В администрации президента США тоже выразили соболезнования по поводу смерти Папы Франциска.
Покойся с миром, Папа Фрвнциск,
Глава Кении Уильям Самоэй Руто присоединяется к скорби католической церкви и мирового христианского сообщества. Он написал, что смерть Папы – это большая потеря.
Папа Франциск запомнится своей жизнью, посвященной служению Господу, Церкви и человечеству. Своей скромностью, непоколебимой преданностью инклюзивности и справедливости и своим глубоким сочувствием к бедным и уязвимым он был примером лидерства как слуги. Его твердые этические и моральные убеждения вдохновили миллионы людей во всем мире, независимо от вероисповедания или происхождения,
Польский премьер-министр Дональд Туск написал, что Папа Франциск был добрым и отзывчивым человеком.
Пермьер-министр Индии Нарендра Моди написал, что люди в мире всегда будут помнить Папу Франциска, его сострадание, смирение и духовное мужество.
С юных лет он посвятил себя реализации идеалов Господа Христа. Он усердно служил бедным и угнетенным. Для тех, кто страдал, он зажег дух надежды. Я с теплотой вспоминаю свои встречи с ним, и меня очень вдохновило его стремление к инклюзивному и всестороннему развитию. Его приверженность к народу Индии всегда будет цениться, – написал он.
Урсула фон дер Ляйен написала, что Папу Франциска сегодня оплакивает весь мир. Она добавила, что Папа вдохновил миллионы людей, далеко за пределы католической церкви.
Мои мысли со всеми, кто испытывает эту глубокую потерю. Пусть они найдут утешение в идее, что наследие Папы Франциска будет продолжать вести нас всех к более справедливому, мирному и сострадательному миру,
По словам Фридриха Мерца, Папу Франциска запомнят благодаря его неустанному вниманию к самым слабым в обществе, к справедливости и примирению.
Таким образом первый латиноамериканец, сидящий на Святом Престоле, коснулся людей во всем мире, вне конфессий. Мои мысли сейчас с верными во всем мире, которые потеряли своего Святейшего Отца. Пусть он покоится с миром,
Педро Санчес написал, что как и все скорбит по поводу смерти Папы Франциска.
Его преданность миру, социальной справедливости и уязвимым оставила глубокое наследие. Покойся с миром,
Глава Совета министров Италии Джорджия Мелони отметила, что новость о смерти Папы Франциска глубоко огорчает ее народ, потому что "великий человек и великий пастырь покидает нас". Мелони дружила с понтификом, прислушивалась к его советам и наставлениям, "которые никогда не подводили".
В размышлениях на Виа Круцис он напоминал нам о силе дара, который заставляет все снова процветать и способен примирить то, что в глазах человека является непримиримым. И он снова попросил мир о смелости изменить направление, идти путем, который "не разрушает, а лелеет, ремонтирует, защищает". Мы будем идти в этом направлении, чтобы искать путь мира, стремиться к общему благу и строить более справедливое и справедливое общество,
Вице-президент США написал, что сочувствует миллионам христиан во всем мире, которые любили Папу Франциска.
Я был рад его вчера увидеть, хотя он, очевидно, был очень болен. Но я всегда буду помнить его за приведенную ниже проповедь, которую он произнес в первые дни COVID. Это было действительно очень красиво. Да упокоит Бог его душу,
Президент Франции вместе с женой посылает соболезнования всем католикам мира.
От Буэнос-Айреса до Рима Папа Франциск желал, чтобы Церковь приносила радость и надежду бедным. Пусть объединяет людей между собой и с природой. Пусть эта надежда постоянно воскресает вне его,
Президент Израиля Исаак Герцог написал большой пост соболезнования по поводу смерти Папы Римского. Он отметил, что Святая Земля потеряла духовного отца. По его словам Папа Франциск посвятил себя "призывам к миру в неспокойном мире".
Он справедливо видел большое значение в укреплении прочных связей с еврейским миром и в продвижении межконфессионального диалога как пути к большему пониманию и взаимному уважению. Я искренне надеюсь, что его молитвы за мир на Ближнем Востоке и безопасное возвращение заложников вскоре получат ответ. Пусть его память и в дальнейшем вдохновляет на поступки доброты, единства и надежды,
Президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер написала, что наследие Папы Франциска обязательно будет жить дальше.
Он был великим духовным проводником, неутомимым поборником мира, и его человеческая теплота была утешением не только для католиков. Папа Франциск покинул нас. Его наследие останется,
Роберта Мецола отдельно вспомнила улыбку Папы Франциска, которая покорила сердца миллионов людей. Президент Европарламента назвала его "Народным Папой", который своей любовью к жизни, надеждой на мир, сочувствием к равенству и социальной справедливости запомнился всем в мире.
На странице Европейского парламента по случаю смерти понтифика опубликовали его речь во время визита в 2014 году. Папа Франциск также проводил встречи с президентами парламента – в 2021 году с Дэвидом Сассоли, а в 2024 – с Робертой Мецолой.
Политик подчеркнул, что Папа осознавал острые проблемы современности и привлекал к ним внимание.
"Своим трезвым образом жизни, действиями служения и сострадания Папа Франциск был образцом для многих – как католиков, так и некатоликов. Мы вспоминаем его с большим уважением", – говорится в сообщении Шуфа.
Кристофер Луксон вспомнил Папу Римского Франциска как "человека смирения" и того, кто отстаивал социальную справедливость.
Его наследие включает непоколебимую преданность уязвимым, социальной справедливости и межконфессиональному диалогу. Мои мысли с католиками и всеми теми, кто в Новой Зеландии и во всем мире оплакивает его смерть,