Светлый человек и защитник мира: как в мире реагируют на смерть Папы Римского Франциска

Мировые лидеры и известные люди выразили свои соболезнования по поводу смерти Папы Римского Франциска. Они вспомнили его службу и писали хорошие слова о понтифике.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на посты в соцсети Х. Там появилось немало сообщений после того, как Ватикан сообщил, что Папа Франциск умер в своей резиденции 21 апреля.

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Мир отреагировал на смерть Папы Римского