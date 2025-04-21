Папа Римский Франциск на Пасху в последний раз появился на публике: как это было

Папа Римский Франциск в последний раз появился на публике в воскресенье, 20 апреля. В этот день 88-летний понтифик произнес традиционное пасхальное благословение, выступив с балкона базилики Святого Петра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и Sky News.

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Когда Папа Римский в последний раз появился на публике

20 апреля Папа Римский произнес традиционное пасхальное благословение перед восторженной толпой после короткой встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Это стало его самым громким появлением после выписки из больницы в конце марта.

По словам журналистов, Папа Римский выглядел слабым, когда его вывезли на балкон над входом в базилику Святого Петра в инвалидной коляске. После этого его провезли в папомобиле сквозь толпу верующих в Ватикане.

Верующие встретили Папу Римского приветствиями, аплодисментами и скандированием "Viva il Papa", что означает "Да здравствует Папа".

В этом году 88-летний понтифик не возглавлял главные богослужения Страстной недели и Пасхи, однако коротко появлялся на публике во время пасхальных выходных.

Папа Римский в последний раз появился на публике: смотрите видео

Напомним, Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Пресс-служба Ватикана сообщила, что весть о смерти понтифика поступила из "Дома святой Марты".

С 14 февраля 2025 года понтифик находился в больнице. Сначала его госпитализировали с бронхитом, но в больнице состояние понтифика ухудшилось. Врачи обнаружили у Папы Римского полимикробную инфекцию дыхательных путей.