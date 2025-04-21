Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN і Sky News.

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Коли Папа Римський востаннє з'явився на публіці

20 квітня Папа Римський виголосив традиційне великоднє благословення перед захопленим натовпом після короткої зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Це стало його найгучнішою появою після виписки з лікарні наприкінці березня.

За словами журналістів, Папа Римський виглядав слабким, коли його вивезли на балкон над входом до базиліки Святого Петра в інвалідному візку. Після цього його провезли в папомобілі крізь натовп вірян у Ватикані.

Віряни зустріли Папу Римського вітаннями, оплесками та скандуванням "Viva il Papa", що означає "Хай живе Папа".

Цього року 88-річний понтифік не очолював головні богослужіння Страсного тижня та Великодня, однак коротко з'являвся на публіці під час великодніх вихідних.

Папа Римський востаннє з'явився на публіці: дивіться відео

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер 21 квітня у віці 88 років. Пресслужба Ватикану повідомила, що вість про смерть понтифіка надійшла з "Дому святої Марти".

З 14 лютого 2025 року понтифік перебував у лікарні. Спочатку його госпіталізували з бронхітом, але у лікарні стан понтифіка погіршився. Лікарі виявили у Папи Римського полімікробну інфекцію дихальних шляхів.