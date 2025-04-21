Чтобы почтить память Папы Франциска: на Эйфелевой башне и Колизее выключат подсветку

Сегодня Эйфелева башня в Париже останется без подсветки. Также завтра освещение выключат и на Колизее, чтобы почтить память покойного Папы Франциска.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien и Corriere della Sera.

Смотрите также Трамп подтвердил, что вместе с первой леди посетят похороны Папы Римского Франциска

Подсветку Эйфелевой башни и Колизея выключат

Издание Le Parisien, ссылаясь на официальное заявление мэра Парижа Анн Идальго, пишет, что в понедельник вечером подсветку Эйфелевой башни выключат в знак почтения памяти Папы Франциска после сообщения о его смерти.

Соответствующий знак почета столица Франции уже применяла в 2022 году, когда почтила память королевы Елизаветы II. В своем заявлении мэр французской столицы выразила "глубокую печаль" из-за смерти понтифика.

Он никогда не переставал воплощать универсальное послание солидарности, мира и человечности. Его преданность Церкви, которая помогает наиболее уязвимым, его борьба за человеческое достоинство, особенно для тех, кто ничего не имеет, оставит свой след в нашем времени,

– отметила она.

Кроме этого, Идальго сообщила о создании в Париже места памяти 266-го Папы Римского. Похожее уже было в 2006 году, когда через год после смерти Иоанна Павла II одну из площадей перед собором Нотр-Дам назвали в его честь. В столице Франции также в течение дня в соборе Нотр-Дам проходят мессы и молитвенные мероприятия в честь Папы Франциска.

Также известно, что Минкульт Италии объявило, что вечером 22 апреля будет выключено освещение Колизея в знак почтения покойного Папы Римского Франциска.

В итальянском министерстве указали, что "в знак соболезнования в связи со смертью Его Святейшества Папы Франциска, освещение Колизея будет символически выключено вечером завтра, 22 апреля, начиная с 20:00".

Там отметили, что таким образом Министерство "намерено отдать дань уважения фигуре понтифика и его неутомимой преданности миру, диалогу и человеческому достоинству".