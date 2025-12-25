Папа Римский в рождественском обращении упомянул Украину, но не назвал Россию агрессором

В традиционном обращении на Рождество Папа Лев XIV призвал особенно молиться за страждущий украинский народ. Но агрессора даже не назвали по имени.

Что сказал Папа Римский об Украине?

Папа Лев XIV "снова призвал к миру, диалогу и ответственности, обращаясь к тем регионам, где насилие и нестабильность продолжают уносить жизни невинных людей".

Интересно, что Украину упомянули в перечне "проблемных" стран отдельно.

Папа молился за "справедливость, мир и стабильность для Ливана, Палестины, Израиля и Сирии" и призвал к восстановлению обещания мира, основанного на праведности. Он особенно обратился к Украине, прося, чтобы "замолчали звуки оружия" и чтобы все вовлеченные стороны, при поддержке международного сообщества, нашли в себе мужество для "искреннего, прямого и уважительного диалога",

– цитируют понтифика церковники.

Но в обращении к верующим слово "Россия" не прозвучало.

Зеленский поговорил со вселенским патриархом

Как отметил президент, разговор был очень теплым.

"Поблагодарил за очень искреннее поздравление для украинцев с Рождеством, за поддержку нашей защиты жизни, наших дипломатических усилий. К сожалению, даже в Сочельник и Рождественскую ночь российская армия не прекращала своих жестоких ударов по Украине, по энергетике, по нашим людям. Во многих наших городах и селах действуют графики отключений света", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул: пока говорил с патриархом, медики и спасатели помогали раненым в Чернигове, где беспилотник попал в дом.

Также лидер государства продолжил тезисы из своего рождественского обращения, что россияне не имеют ничего общего с христианством.

К сожалению, мы имеем дело с варварами, которые, в конце концов, и в Бога не верят. Именно такой Россия стала, и еще и совсем этого не стесняется. Наоборот, свою жажду к убийствам они там, в России, пытаются сделать основой национальной гордости. Будем противодействовать российской войне и агрессии так, как только возможно, защищая нашу жизнь, жизнь украинцев и всех людей, которые страдают от того, что до сих пор война продолжается,

– сказал Зеленский.

