Папа Франциск впервые встретился со всеми главами украинских церквей

Папа Римский Франциск встретился с делегацией Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Это первый визит украинского межконфессионального объединения в Ватикан.

Глава ПЦУ Эпифаний сообщил, что на встрече Папу попросили продлить молитву об Украине и борьбу за правду. Папа заверил, что молится за Украину.

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Благодарю вас за это ваше единство, это для меня много значит. Это похоже на детей в семье, где один есть там, другой – где-то, но когда мама больна, все собираются вместе,

– сказал Франциск.



Папа Римский встретился с главами украинских церквей / Фото Vatican News

Он отметил, что в этом случае речь не идет о еврейской, исламской, христианской, православной или католической Украине, но о "маме Украины", ради которой все сплачиваются вместе.

Не сомневайтесь, я молюсь о вас! Ношу вас в моем сердце и умоляю Бога, чтобы Он помиловал этот столь отважный народ!

– подчеркнул Франциск.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук, в свою очередь, сообщил, что во время встречи передал Папе списки пленных медиков. Также он поблагодарил Папу за письмо к украинскому народу, его духовную близость с нашим народом-мучеником, гуманитарную солидарность и международную поддержку Украины.



Встреча глав украинских церквей / Фото Vatican News

Франциск заверил, что "он есть с нами в попытке освободить пленных и политических заключенных и утвердил, что молится за Украину каждый день".