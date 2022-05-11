Папа Римский встретился с женами защитников Мариуполя: те передали ему фото раненых воинов
Источник:телеграм Андрея Билецкого
Жены двух защитников Мариуполя прибыли в Ватикан и встретились с Папой Римским Франциском. Женщины показали понтифику фото воинов, которые сейчас находятся на "Азовстали".
О визите жен защитников Мариуполя к Папе Франциску сообщил военный и общественный деятель Андрей Билецкий. Он подчеркнул, что о спасении наших бойцов с "Азовстали" должен кричать весь мир.
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О чем говорили жены военных с понтификом
В Ватикан приехали Екатерина Прокопенко – жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко и Юлия Федосюк – жена бойца из того же полка Арсения Федосюка.
Екатерина Прокопенко и Юлия Федосюк встретились с Папой Франциском / Фото с телеграма Андрея Билецкого
Жены военных привезли Папе Франциску фото наших военных с "Азовстали". Андрей Билецкий отметил, что в стремлении спасти своих мужей и всех, кто сейчас на "Азовстали", женщины готовы ехать в любую точку мира.
Что чувствует жена бойца, когда ей пишет муж, который сейчас бъется на "Азовстали", и просит найти статью о том, как прожить без воды как можно дольше? Страх за то, что она может его никогда не увидеть. А еще – злоба от бессилия,
– так подписал фото встречи жен военных с Папой Андрей Билецкий.
Какая ситуация в Мариуполе: главное
- Ситуация в Мариуполе – критическая. Наши воины сейчас находятся на территории "Азовстали". Оккупанты пытаются штурмовать завод и наносят удары, однако наши защитники продолжают борьбу с врагом и уверяют, что будут стоять и дальше.
- На территории завода находились мирные жители Мариуполя. Впервые часть из них удалось эвакуировать во время режима прекращения огня, которое начало действовать с 30 апреля. Правда, оно должно было начаться с 6:00, однако оккупанты продолжали обстрелы. Режим тишины начал действовать в 11:00. В тот день с завода были эвакуированы 20 человек.
- Эвакуация продолжалась и благодаря усилиям ООН и военных удалось эвакуировать всех гражданских. Однако наши защитники говорят, что под завалами завода могут находиться еще люди.
- Для наших военных просят процедуру экстракции, то есть вывоз наших защитников третьей страной. Петиция за это собрала более миллиона подписей. Вы также можете подписать ее на сайте Change.org.
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