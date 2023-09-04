Папа Римский поздравил с Днем рождения Чингисхана и призвал к "монгольскому миру"
Источник:прессслужба Ватикана
Во время визита в Монголию Папа Римский Франциск похвалил Монгольскую империю и призвал к "монгольскому миру" на Земле.
Во время своей речи Папа поздравил местных жителей с 860-летием рождения Чингисхана, который путем кровопролитных войн и убийств миллионов людей основал Монгольскую империю.
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Папа Римский похвалил Монгольскую империю
Понтифик заявил, что способность империи на протяжении веков "удерживать такие далекие и разнообразные земли" свидетельствует об "удивительной способности видеть выдающиеся качества живших на этой огромной территории народов и ставить эти качества на службу совместному развитию".
Эту модель следует ценить и заново предложить в наше время. Дай Бог, чтобы сегодня на этой Земле, опустошенной бесчисленными конфликтами, с уважением к международному праву произошло восстановление того, что когда-то было Pax Mongolica, а именно отсутствие конфликтов… Пусть же темные облака войны развеются, сметенные твердым стремлением к всемирному братству, в котором напряженность решается путем встреч и диалога,
– сказал Папа.
Кто такой Чингисхан?Основатель Монгольской империи и один из самых жестоких людей в истории человечества.
Отметим, что лишь несколько дней назад утих предварительный скандал с Папой, после того, как он назвал русскую культуру "большой."
Последний скандал с Папой Римским
- 25 августа во время Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге понтифик по видеомосту обратился к россиянам и назвал русскую культуру "великой".
- Кроме этого, он прославлял Петра I и Екатерину II, которые уничтожали украинцев и преследовали католическую церковь. Также Папа поблагодарил жителей страны-агрессора за их "способ быть россиянами".
- В Ватикане заявили, что такими словами Папа хотел поощрить русскую молодежь "хранить и развивать позитивное, что есть в великом русском культурном и духовном наследии".