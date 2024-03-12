После скандального заявления Папы: Ватикан призвал Россию прекратить огонь для переговоров

Ватиканский кардинал Пьетро Паролин отметил необходимость прекращения агрессии России как ключевого условия для переговоров. Произошло это после заявления Папы Римского о "мужестве белого флага".

После скандального комментария Папы Франциска, Ватикан уточнил свою позицию относительно российско-украинской войны. Государственный секретарь Святого Престола, кардинал Пьетро Паролин, заявил, что для начала любых переговоров Россия должна первой прекратить огонь и свои агрессивные действия.

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Мир зависит от двух сторон

Паролин отметил, что глава католической церкви считает переговоры проявлением смелости и силы, а не капитуляцией.

Он отметил, что война России против Украины не является стихийным бедствием, а результатом человеческих действий, поэтому же человеческая воля имеет силу и ответственность прекратить ее.

Создание условий для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира зависит не только от одной стороны конфликта, но и от обеих,

– заявил Паролин.

Ватикан активно выступает за мирное урегулирование российско-украинской войны, призывая к диалогу и взаимопониманию между Москвой и Киевом. Итак, позиция Святого Престола заключается в том, что только через переговоры можно достичь долговременного мира.

Кардинал Паролин вспомнил, что война приносит только разрушения и страдания, поэтому необходимо стремиться к ее завершению через мирные инициативы и дипломатические усилия.

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