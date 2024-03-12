После скандального заявления Папы: Ватикан призвал Россию прекратить огонь для переговоров
Источник:Corriere della Sera
Ватиканский кардинал Пьетро Паролин отметил необходимость прекращения агрессии России как ключевого условия для переговоров. Произошло это после заявления Папы Римского о "мужестве белого флага".
После скандального комментария Папы Франциска, Ватикан уточнил свою позицию относительно российско-украинской войны. Государственный секретарь Святого Престола, кардинал Пьетро Паролин, заявил, что для начала любых переговоров Россия должна первой прекратить огонь и свои агрессивные действия.
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Мир зависит от двух сторон
Паролин отметил, что глава католической церкви считает переговоры проявлением смелости и силы, а не капитуляцией.
Он отметил, что война России против Украины не является стихийным бедствием, а результатом человеческих действий, поэтому же человеческая воля имеет силу и ответственность прекратить ее.
Создание условий для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира зависит не только от одной стороны конфликта, но и от обеих,
– заявил Паролин.
Ватикан активно выступает за мирное урегулирование российско-украинской войны, призывая к диалогу и взаимопониманию между Москвой и Киевом. Итак, позиция Святого Престола заключается в том, что только через переговоры можно достичь долговременного мира.
Кардинал Паролин вспомнил, что война приносит только разрушения и страдания, поэтому необходимо стремиться к ее завершению через мирные инициативы и дипломатические усилия.
Больше о скандале с Папой
- Папа Римский Франциск высказался о ситуации в Украине, призывая к переговорам и использованию "мужества белого флага". Его слова вызвали различные реакции и интерпретации, в частности, их можно было истолковать как призыв к капитуляции.
- В интервью швейцарскому вещателю RSI, понтифик подчеркнул важность диалога и понимания, что ведение переговоров не является знаком слабости. Он также упомянул конфликт между Израилем и Палестиной, расширяя контекст своих высказываний.
- После публикации интервью, которое было записано в начале февраля, но получило огласку в марте, Ватикан через директора пресс-службы Маттео Бруни пытался уточнить позицию Папы, заявив о его приверженности к украинскому народу. Бруни акцентировал на необходимости переговоров, ведь украинцы – страдают.
- Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш предположил, что мысли Папы являются его личной линией убеждений, а не позицией Ватикана. По его словам, предлагаемые модели мира неприемлемы для Украины. В то же время международные лидеры, такие как президент Латвии и глава МИД Польши, раскритиковали позицию Папы Римского.