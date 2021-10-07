Папиев с ОПЗЖ купил имение в Черновцах за более 4 миллионов

Народный депутат от ОПЗЖ и экс-глава Черновицкой области Михаил Папиев приобрел себе жилой дом в Черновцах. Площадь его обновки составляет более 500 квадратных метров.

Дом у Михаила Папиева появился 1 октября. Соответствующие изменения он внес в свою декларацию.

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Новый дом Папиева

Новая недвижимость появилась у нардепа в Черновцах. Его дом, согласно данным декларации, имеет 502 квадратных метра. Его стоимость – 4 миллиона 332 тысяч гривен.

Кроме того, в декларации Папиева есть:

3 земельных участка в Черновцах;

2 земельных участка в селе Глиница;

5 земельных участков в селе Драчинцах;

квартира в совместной собственности в Черновцах;

на жену записан дом в Черновцах, Драчинцах и Глинице;

здание водоцехуа в Драчинцах;

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