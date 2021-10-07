Папиев с ОПЗЖ купил имение в Черновцах за более 4 миллионов
7 октября 2021 , 17:50Читати новину українською
Источник:Единый государственный реестр деклараций
Народный депутат от ОПЗЖ и экс-глава Черновицкой области Михаил Папиев приобрел себе жилой дом в Черновцах. Площадь его обновки составляет более 500 квадратных метров.
Дом у Михаила Папиева появился 1 октября. Соответствующие изменения он внес в свою декларацию.
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Новый дом Папиева
Новая недвижимость появилась у нардепа в Черновцах. Его дом, согласно данным декларации, имеет 502 квадратных метра. Его стоимость – 4 миллиона 332 тысяч гривен.
Кроме того, в декларации Папиева есть:
- 3 земельных участка в Черновцах;
- 2 земельных участка в селе Глиница;
- 5 земельных участков в селе Драчинцах;
- квартира в совместной собственности в Черновцах;
- на жену записан дом в Черновцах, Драчинцах и Глинице;
- здание водоцехуа в Драчинцах;
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