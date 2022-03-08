Пара из Вознесенска без оружия прогнала оккупантов со своего двора

Пара из Вознесенска Николаевской области без оружия прогнала оккупантов со своего двора. Оккупанты хоть и пришли с оружием, однако так и вышли.

Инцидент произошел в Николаевской области. На кадрах слышно, как три орка с оружием в руках ворвались во двор мирных жителей.

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Мужчина и женщина выгнали орков со своего двора

Оккупанты пришли во двор к людям и начали кричать: "Мужчина, выходим с поднятыми руками".

К ним без оружия вышли мужчина и женщина. Они стали говорить с врагом. В частности, женщина начала кричать:

"Вы кто такие?";

"Вы откуда пришли?".

Дальше слышно, как люди общаются с оккупантом, хотя слова диалога понять тяжело.

Однако впоследствии заметно, как оккупанты начинают выходить со двора.

Женщина некоторым фактически помогает, выталкивая в спину. Затем закрывает калитку.

Пара выгнала оккупантов без оружия: смотрите видео

Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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