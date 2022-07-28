Сигналы воздушной тревоги способны спасать жизнь. Как выяснилось, сирена некоторых даже побуждает позаботиться о ее продлении.

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"Страстное" игнорирование воздушной тревоги

Пара, проживающая в одной из многоэтажек Киева, решила проигнорировать сигнал воздушной тревоги. И не просто проигнорировать, а сделать это громко и ярко – сексом на балконе.

Фото и видео пары быстро стали хитом сети. Граждан просят не рисковать жизнью ради новых впечатлений и не брать пример с пары.

"Страстное" игнорирование воздушной тревоги / Скриншот с видео

Война россии с Украиной: последние новости

русские оккупанты пытались возобновить штурмовые действия в районах Песков и Авдеевки. Их выходка закончилась уже привычно – враг понес потери и отошел.

российские диверсанты получали украинские паспорта. СБУ разоблачила незаконную преступную схему и задержала фигурантов дела.

Возле Песков оккупанты, одетые в форму ВСУ, пытались штурмовать наши позиции. Достичь успеха таким обманом у врага не получилось.

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