Сигнали повітряної тривоги здатні рятувати життя. Як з'ясувалося, сирена декого навіть спонукає потурбуватися про його продовження.

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"Пристрасне" ігнорування повітряної тривоги

Пара, яка мешкає в одній з багатоповерхівок Києва, вирішила проігнорувати сигнал повітряної тривоги. І не просто проігнорувати, а зробити це гучно та яскраво – сексом на балконі.

Світлини та відео пари швидко стали хітом мережі. Громадян просять не ризикувати життям заради нових вражень та не брати приклад з пари.

"Пристрасне" ігнорування повітряної тривоги / Скріншот з відео

Війна росії з Україною: останні новини

російські окупанти намагалися поновити штурмові дії в районах Пісків та Авдіївки. Їхня витівка закінчилася вже звично – ворог зазнав втрат та відійшов.

російські диверсанти отримували українські паспорти. СБУ викрила незаконну злочинну схему та затримала фігурантів справи.

Біля Пісків окупанти, одягнені у форму ЗСУ, намагалися штурмувати наші позиції. Досягнути успіху таким обманом у ворога не вийшло.

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