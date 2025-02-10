Немецкие супруги получили пожизненное за убийство украинок ради похищения младенца

Супругов в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство 27-летней украинки и ее матери, чтобы похитить младенца из семьи. Досрочное освобождение невозможно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RB24. Убийство двух украинок-беженок и похищение младенца произошло 6 марта 2024 года неподалеку от Гейдельберга.

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Злоумышленники подсыпали жертвам успокоительное в ресторане, а впоследствии мужчина убил их тупым предметом. Тело бабушки младенца выбросили в реку Рейн, а тело матери подожгли. После этого похитили ребенка и поехали домой.

После обнаружения тел убитых украинок немецкая полиция 13 марта арестовала супругов и нашла младенца. Ребенка вернули в Украину, и сейчас он находится под опекой своей тети.

Самое суровое наказание

В суде немецкие супруги признались в убийстве и были приговорены к пожизненному заключению. Досрочное освобождение после 15 лет заключения для них почти невозможно. Обвиняемые рассказали, что после нескольких выкидышей и неудачного лечения от бесплодия решили похитить новорожденную девочку и выдать ее за собственную дочь. Хотя, по данным прокуратуры, супруги уже имели четырех детей.

Я сожалею обо всем, что сделал,

– заявил обвиняемый в суде.

Его жена добавила, что сделала большую ошибку. Приговор немецкого суда может быть обжалован.