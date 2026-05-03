Подготовка к параду в разгаре: в Москву свозят системы ПВО и натягивают антидронные сетки

Российские власти продолжают подготовку к военному параду на Красной площади, который запланирован на 9 мая. Для этого в Москву массово перебрасывают системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщают телеграм-каналы и российские СМИ.

Читайте также Россия требует нового перемирия: чего больше всего боится Путин и действительно ли дело в параде 9 мая

Как россияне готовятся к параду?

В этом году в параде на Красной площади не будет участвовать колонна военной техники. В минобороны страны-агрессора такое решение объяснили текущей оперативной обстановкой.

В то же время россияне обещают показать работу военных всех видов и родов войск, которые якобы "выполняют задачи в зоне специальной военной операции", то есть фактически участвуют в войне против Украины.

Интересно! Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук объяснил 24 Каналу, что если российские власти продемонстрируют ограниченное количество военной техники, это может стать дополнительным репутационным ударом по ее пропаганде. По его словам, 9 мая имеет важное идеологическое значение для российского общества, которое ожидает увидеть "величие Москвы" – однако реализовать это в полной мере не удастся.

На фоне приближения сакральной для россиян даты в Москву уже стягивают комплексы противовоздушной обороны, которые будут охранять парад.

Комплексы ПВО в Москве / Фото: соцсети

Также СМИ сообщают, что в центре города активно перекрывают улицы и набережные.

Ограничение движения в центре Москвы / Фото: соцсети

Советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко также опубликовал фото сеток, которые натягивают на Красной площади перед парадом. Обычно такие конструкции используют для защиты от дронов.

Россияне усиливают защиту перед парадом 9 мая / Фото: Сергей Стерненко

Стоит отметить, что это не единственные ограничения, которые затронут Москву 9 мая. 5, 7 и 9 мая в российской столице также могут ограничивать работу мобильной связи, включая SMS-сообщения и даже функционирование так называемых "белых списков".

Ожидается, что ограничения будут распространяться не только на центр Москвы, но и на территорию в пределах МКАД.

Кроме этого, российские СМИ пишут, что теперь спецслужбы якобы могут самостоятельно выключать связь без прямых указаний мобильным операторам.

Кто в этом году приедет в гости к Путину?

В этом году участие в параде 9 мая на Красной площади в Москве участие в параде подтвердили лидеры четырех государств: президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Интересно! Ранее Фицо жаловался, что Литва, Латвия и Эстония запретили ему пролет в своем воздушном пространстве рейсом в Москву. Однако впоследствии стало известно, что пролет самолета Фицо все же разрешила Чехия. Отмечается, что словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение и оно было выдано без задержки.

По данным СМИ, в российском параде также могут принять участие руководители непризнанных Абхазии и Южной Осетии – Бадра Гунба и Алан Гаглоев. Отдельно о намерении приехать заявлял и лидер правящей партии Республики Сербской Милорад Додик.

Для сравнения, прошлом году парад в Москве посетили представители 27 государств, среди них делегации Китая, Сербии, Венесуэлы, Бразилии, Кубы, Армении, Египта, Вьетнама, Эфиопии и частично признанной Палестины.