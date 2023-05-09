В ISW объяснили, почему несколько лидеров согласились поехать в Путин на 9 мая в последний момент

В России массово отменяют парады ко Дню победы 9 мая. Несмотря на это, "шабаш" следует ждать в Москве. Более того, в нем даже могут принять участие лидеры нескольких государств.

В то же время, следует понимать, что некоторые из них приняли решение посетить Москву в последний момент. В Институте изучения войны предположили, что могло стать причиной такого решения.

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Зачем Путину парад?

Составители отчета считают, что у Путина есть цель, которую он стремится достичь, организовав парад ко Дню победы в Москве. Он делает его для того, чтобы продемонстрировать дальнейшее влияние России в Центральной Азии.

По имеющимся данным, присутствующими на "шабаше" будут:

президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев;

президент Кыргызстана Садыр Джапаров;

президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев;

президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Издание "Ведомости", связанное с Кремлем, 23 апреля сообщило о визите Джапарова в Москву в День победы. Зато о присутствии Токаева, Мирзиоева и Рахмона стало известно 8 мая. То есть за день до мероприятия.

Известно, что Рахмон сначала планировал праздновать в Душанбе. Впрочем, впоследствии стало известно, что он отправится в столицу России.

Интересно, что Путин приглашал на празднование президента Туркменистана Сердара Бердимухамедова. Впрочем, он свое присутствие не подтвердил.

К слову, известно, что в Москву прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко и Армении – Никол Пашинян.

В Институте обратили внимание, что День победы в Москве в 2022 году не посетил ни один иностранный лидер. Более того, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан даже не проводили парадов в этот день. Некоторые из них свое решение объясняли пандемией коронавируса.

Почему согласились в последний момент

Аналитики из Института предполагают, с чем связано позднее объявление об участии лидеров стран Центральной Азии. Составители отчета считают, что, вероятно, это демонстрирует их сдержанность прямой и публичной поддержки войны. И это, несмотря на то, что Кремль всячески пытается проявить свою власть.

И пока в России будет "шабаш" на 9 мая, в Украине в этот день отмечают День Европы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.