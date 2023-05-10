Единственное, что России удалось продемонстрировать в полной мере – свой ядерный щит. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Парад продемонстрировал реальное положение дел в российской армии

По его словам, военный парад любой страной мира используется для демонстрации могущества своей армии. Парад в России стал проявление неудач российской армии и значительных потерь в войне против Украины.

"Что мы увидели в российской армии? Не было танков, БМП, не было значительной номенклатуры артиллерийского вооружения: пушек, РСЗО и др. Не было многих комплексов зенитно-ракетного вооружения – кроме С-400, мы не увидели других комплексов, проходивших по Красной площади ранее. Речь идет о ЗРК "Тор", "Бук" и т.д.", – заявил Попович.

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По его словам, отсутствие этих типов техники свидетельствует о том, что российская армия понесла значительные потери во время войны. В полной мере был представлен только ракетный щит ядерного сдерживания – носители "Искандеров" и "Ярсов".

"Как говорят, позолота с Потемкинского поселка спала и мы увидели реальные последствия потерь, которые российская армия понесла во время войны в Украине. Одна из главных скреп – могущество российского войска, которое они постоянно демонстрировали Европе и США, упало. Этот парад яркое тому свидетельство", – добавил военный обозреватель.

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