Єдине, що Росії вдалось продемонструвати повною мірою – свій ядерний щит. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.
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Парад продемонстрував реальний стан справ в російській армії
За його словами, військовий парад будь-якою країною світу використовується для демонстрації могутності своєї армії. Парад в Росії став прояв невдач російської армії та значних втрат у війні проти України.
"Що ми побачили у російській армії? Не було танків, БМП, не було значної номенклатури артилерійського озброєння: гармат, РСЗВ тощо. Не було багатьох комплексів зенітно-ракетного озброєння – окрім С-400, ми не побачили інших комплексів, які проходили Красною площею раніше. Мова йде про ЗРК "Тор", "Бук" тощо", – заявив Попович.
Денис Попович про парад "побєдобєсія" в Москві: дивитись відео
За його словами, відсутність цих типів техніки свідчить про те, що російська армія зазнала значних втрат під час війни. Повною мірою був представлений лише ракетний щит ядерного стримування – носії "Іскандерів" та "Ярсів".
"Як кажуть, позолота з Потьомкінського селища впала і ми побачили реальні наслідки втрат, які російська армія понесла під час війни в України. Одна з головних скреп – могутність російського війська, яку вони постійно демонстрували Європі та США, впала. Цей парад яскраве тому свідчення", – додав військовий оглядач.
Що відомо про парад на 9 травня в Росії
- За даними Інституту вивчення війни, Путін спробував згуртувати партнерів з СНД, запросивши їх на парад 9 травня, а також у своїй промові продовжував називати війну "СВО", а "війною проти Росії" називав дії країн Заходу.
- CNN пише, що невдачі, які зазнають російські війська у Бахмуті, не можуть бути різкішим контрастом порівняно з пишністю та урочистістю на Червоній площі.
- Парад став причиною появи десятки мемів та карикатур, які висміювали традиційно хворобливий вигляд Путіна та прохід площею танку Т-34-85. Найкращі меми зібрав 24 Канал.