Путину еще надо постараться: Си Цзиньпина не впечатлил парад в Москве

Владимир Путин вывел на парад своих военных, показал ракеты и дроны, которыми обстреливают украинцев, а также о чем-то постоянно переговаривался с лидером Китая Си Цзиньпином. На самом деле действо в Москве напрашивается на не слишком приятные аналогии.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что трудно было не заметить страх главы Кремля. Для проведения парада Путин стянул три кольца ПВО вокруг Москвы.

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Си не оценил старания Путина

По словам Павла Лакийчука, у старшего поколения не может не возникать аналогия со сталинским парадом 7 ноября 1941 года. Тогда на Красную площадь также вывели войска, танки, которые якобы должны были защищать Москву от врага.

Сегодня Путин также хочет создать видимость того, что на Россию якобы кто-то нападает. Однако так и не может сказать, кем является этот воображаемый враг.

Когда я смотрел на лицо Си Цзиньпина, то заметил, что он очень скептически отнесся к параду. На самом деле Китай и Северная Корея уже давно переплюнули советские праздничные парады,

– отметил Павел Лакийчук.

Эти страны проводят настоящие театрализованные представления. Там показывают свою силу, военные идут с портретами вождей, десантники "рисуют" их лица своими головами.

"Это совсем другое театрализованное представление, к которому Путину еще надо тянуться не одно поколение. Си Цзиньпин и Ким Чен Ын диктаторы в четвертом поколении, а Путин пока только в первом", – добавил Лакийчук.

За чем на самом деле приехали "друзья Путина"

Возможно, лидер Китая был удивлен российскими ветеранами, которые сидели с Путиным на одной скамейке. В целом мир переосмысливает отношение ко Дню победы и называет 9 мая – Днем памяти, днем ветеранов, которые прошли через завоевательные миссии Советского Союза.

Если говорить о гостях Путина, то четко понятна их мотивация. Можем отбросить лидеров Кубы, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Зимбабве, которые приехали исключительно за деньги. Все остальные, за исключением Си Цзиньпина, приехали из-за страха.

Они реально боятся Москвы, хотят продемонстрировать свою преданность Путину. За это он их наказывает или милует. На фоне таких лидеров Си выглядел совсем по-другому. Он был не вассалом, а сюзереном, правителем. Это выглядело очень красноречиво и Путин сам это понимал.

Заметим, во время выступления на параде Путин почти не упоминал Украину, но проводил параллели со Второй мировой войной и войной сейчас. Цинично говорил о единстве, “борьбе с нацизмом и русофобией”. Диктатор фантазировал о якобы “защите Родины” и хвалил "решительность участников сво".