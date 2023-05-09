Такой слабый парад был сигналом Путину от его окружения, – экс-агент КГБ

Россияне провели традиционный парад до 9 мая в Москве. Правда, действо получилось крайне жалким.

Есть несколько версий, почему парад был настолько слаб. Об этом 24 Каналу сказал бывший сотрудник внешней разведки КГБ Советского Союза.

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Почему парад был столь жалким

Возможно, россияне пытались показать миру, насколько они слабы. "Искусство войны: если ты сильный, показывай, насколько ты слаб. Если ты слаб, показывай, насколько ты силен. Но вряд ли так", – говорит бывший агент КГБ.

В то, что ресурсы России полностью истощены, тоже не верится. "Все-таки 140-миллионная страна с даже разграбленным военно-промышленным комплексом не могла настолько оконфузиться", – отмечает Зеленько.

Скорее всего, это демонстрация недовольства Путиным. Царь не устраивает окружающих.

Стараться ради тебя больше никто не будет. Как говорится, тянуть ногу, чтобы утешить императора, уже никто не хочет. Император слаб. Он не взял не то что Берлин, он не взял даже Бахмут,

– подчеркнул бывший сотрудник разведки.

Путин обещал всех в "ядерный пепел", но даже Киев не смог отбомбить. Две ночи подряд атаковал, но не получил никакого эффективного попадания.

"Это сигнал, что Акела промахнулся. Ему пора уходить и каким-то образом объявлять себе преемника", – утверждает Зеленько.

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